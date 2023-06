Vývojáři Kingdom Come jsou v ohrožení, jejich vydavatel chystá propouštění

Švédský vydavatel Embracer Group se dostal do problémů

Své široké portfolio herních studií je nucen restrukturalizovat

V ohrožení jsou i někteří čeští a slovenští vývojáři

Vydavatel Embracer Group není široké veřejnosti příliš známý, přesto na sebe videoherní obec před nedávnem upozornil řadou impulzivních nákupů fungujících studií. Z nákupního šílenství Embraceru se téměř stal meme, kdy firma koupila, na co přišla. Raketový nárůst portfolia s sebou ovšem nese řadu problémů a tak řada lidí se zatajeným dechem pozorovala, jak si společnost se svými akvizicemi poradí. Ve hře přitom byla i možná restrukturalizace, ke které je nyní Embracer nucen přistoupit.

Restrukturalizace mohou pocítit i čeští a slovenští vývojáři

V jakém rozsahu bude vydavatel optimalizovat své portfolio herních studií není prozatím známo, nicméně můžeme očekávat uzavírání studí, slučování či hromadné propouštění. Ostatně švédský gigant zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve 138 studiích v rámci více než 40 zemí světa, což rozhodně nejsou malá čísla. Do jejich portfolia spadají například THQ Nordic, Deep Silver, Crystal Dynamics, literally Lord of the Rings, Coffee Stain, Gearbox, 3D Realms, Dark Horse Comics nebo Limited Run.

Co na první pohled není patrné je také fakt, že Embracer má pod sebou i řadu českých a slovenských studií, jako jsou brněnští Ashborne Games (kteří aktuálně připravují hru Last Train Home), bratislavské Nine Rocks Games (kteří mají na svém kontě třeba populární Way of the Hunter) nebo jedno z nejznámějších českých studií Warhorse Studios, jejichž Kingdom Come obletělo celý svět. Jakým způsobem se případná restrukturalizace dotkne jich, je velká otázka, avšak propouštění, sloučení či dokonce ukončení provozu by mělo velký negativní dopad na videoherní průmysl v Česku a na Slovensku.

Následující týdny a měsíce budou nejen pro zaměstnance Embraceru, ale také pro videoherní komunitu velkým otazníkem. V ohrožení je totiž vývoj více než 200 nových her, přičemž některé z nich jistě padnou za oběť restrukturalizaci. Doufejme, že černé scénáře se vyhnou tuzemským a slovenským vývojářům.