Překvapivý tah v herním průmyslu. Značka Tomb Raider nečekaně mění majitele

Ikonická značka Tomb Raider mění majitele. Od japonského vydavatele Square Enix ji kupuje švédská holdingová skupina Embracer Group. Ta si totiž za 300 milionů dolarů pořídila vývojářská studia Crystal Dynamics, Eidos Montreal a Square Enix Montreal, která mají na svém kontě i povedené projekty jako Guardians of the Galaxy či logickou mobilní hru Hitman Go. Součástí obchodu jsou také autorská práva ke katalogu značek a dříve vydaným titulům, mezi něž kromě slavné archeoložky Lary Croft patří především Deus Ex, Thief či Legacy of Kain.

Nákup „za pakatel“

Evropský videoherní gigant tak ve svých řadách přivítá přibližně 1 100 vývojářů napříč třemi studii a osmi lokalitami po celém světě. K uzavření obchodu by mělo dojít ve druhém čtvrtletí aktuálního fiskálního roku, tedy v období mezi letošním červencem a zářím.

V kontextu podobných nákupů z nedávné doby přitom jde o relativně nízkou cenu, což videoherní analytici a novináři přisuzují zejména některým komerčně nepříliš úspěšným titulům jako Marvel’s Avengers a v případě studia Crystal Dynamics rovněž vysokým provozním nákladům. Pro srovnání, Embracer v minulém roce spolknul tvůrce Borderlands, tedy studio Gearbox Software s 550 zaměstnanci, za které zaplatil přibližně 1,3 miliardy dolarů.

Vzkříšení zašlých značek?

Překvapivý krok pro japonskou společnost znamená ztrátu většiny zahraničních studií. Zbývající pobočky se budou nadále věnovat výhradně vydavatelské činnosti, která zahrnuje značky jako Just Cause či Life is Strange. Square Enix se dle vlastního vyjádření bude moci plně soustředit na japonské týmy či investice do moderních technologií v čele s umělou inteligencí, cloudovými řešeními či blockchainem.

Embracer chce naopak fanouškům nabídnout pokračování oblíbených značek. Připomeňme že v Crystal Dynamics v současnosti vzniká nový Tomb Raider na technologii Unreal Engine 5.

Rozvětvený Embracer

Společnost Embracer Group je na videoherním trhu aktivní dlouhodobě. V loňském roce získala zmíněné studio Gearbox Software, patří jí však například i ukrajinští vývojáři, kteří si říkají 4A Games (Metro) či pražští Warhorse (Kingdom Come) v čele s Danielem Vávrou.