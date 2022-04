Laru Croft čeká další dobrodružství. Nový Tomb Raider potvrzen

Neohrožená archeoložka Lara Croft se chystá na další dobrodružství. K potvrzení došlo během prezentace State of Unreal, kterou společnost Epic Games odvysílala při příležitosti vydání plné verze Unreal Enginu 5. Na konci přenosu se o slovo přihlásili vývojáři z herního studia Crystal Dynamics, kteří v krátkém vzkazu potvrdili začátek prací na novém titulu z legendární série Tomb Raider.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022