Oprašte stříbrné meče! Legendární Zaklínač se dočká pokračování

Zaklínač 3 od polského studia CD Projekt RED patří mezi nejlepší hry všech dob. O tom svědčí nejen celá plejáda ocenění, ale také průměrné hodnocení na serveru Metacritic přesahující 90 procent, a to jak ze strany odborných médií, tak od samotných hráčů. Nyní se nejen fanoušci videoherního Zaklínače, ale také celého světa z pera Andrzeje Sapkowského mohou tetelit blahem – polští vývojáři oficiálně oznámili práci na pokračování.

In case the website doesn't load for you, here's the screengrab. pic.twitter.com/V9KPK8TfeC

— The Witcher (@witchergame) March 21, 2022