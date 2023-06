Překoná Mafii? Česká herní pecka Last Train Home chce dobýt celý svět

Last Train Home vás vezme na pouť československých legionářů přes Sibiř

Půjde o strategii s prvky survivalu, kde budete mít na starosti vojáky i samotný vlak

Hra by měla vyjít ještě letos, navíc s českým dabingem

Moderní česká historie je plná zajímavých událostí, avšak jen málokterá se může rovnat příběhu československých legionářů v Rusku. Právě jejich strastiplné cestě skrz Sibiř uprostřed občanské války se bude věnovat nová hra vyvíjená brněnským studiem Ashborne Games, která ponese název Last Train Home.

Doprovoďte československé legionáře na jejich cestě domů

„Po první světové válce byli českoslovenští legionáři, kterým se podařilo ovládat v podstatě celou Transsibiřskou magistrálu. V tomto ohledu jsme se rozhodli udělat poslední fiktivní vlak, který jede z okolí Moskvy. Vojáci totiž nemohli dále na západ domů, museli na východ. Přepravovali se přes celou magistrálu přibližně devět tisíc kilometrů až do Vladivostoku, z Vladivostoku parníkem do Ameriky a z Ameriky zase Evropy, aby mohli zasáhnout do boje o nezávislost naší země,“ řekl Radiožurnálu vedoucí studia Petr Kolář.

Žánrově se jedná o strategický survival, který je částečně inspirován skutečnými událostmi, avšak autoři si ponechávají i nějaký ten prostor pro vlastní kreativitu. Ve hře budete mít na starost nejen vojáky pod svým velením, ale také samotný vlak, na jehož kondici závisí vaše přežití. Důležitým aspektem hry bude také vhodné kombinování schopností vojáků, kteří se musí starat nejen o obranu, ale i o samotný vlak. „Jsou tam bojové profese jako je puškař, kulometčík nebo granátník. Stejně tak jsou tam profese, které se starají o vlak. Je tam kuchař nebo člověk, který hází lopatou do kotle uhlí. To vše se dá kombinovat,“ dodává Kolář.

Last Train Home prozatím nemá pevné datum vydání, nicméně Ashborne Games doufají, že by mohla vyjít ještě letos. Českého hráče také potěší, že kromě anglického jazyka se dočká i českého dabingu, přičemž vývojáři uvažují, že by podpořili také vznik doprovodného filmu. Last Train Home by se jistě rádo vyrovnalo herním klenotům, jako je první Mafie, Kingdom Come: Deliverance či titulům od Amanity, nicméně svým tematickým zasazením bude konkurovat i hrám od Charles Games, jako je kupříkladu Train to Sachsenhausen.