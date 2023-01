Zavzpomínejte s námi! Vybrali jsme 5 nejlepších českých her všech dob

Česko je známé díky Praze, pivu a také videohrám

Od roku 2000 ve světě bodují tuzemské hry takřka pravidelně

Za všechny se sluší zmínit třeba první díl Mafie nebo moderní VR titul Beat Saber

Historie videoher je dlouhá a sahá až do poloviny 20. století. Na konci 90. let začala do světového vývoje počítačových her silně promlouvat také česká produkce a začaly se rodit ikony, které oslavujeme do dnešních dní. Jaké jsou ty nejlepší české hry, které si můžete aktuálně zahrát?

Mafia

Náš seznam jsme se rozhodli vést chronologicky. A i kdyby ne, na prvním místě musí stanout Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002. Za akční gangsterkou odehrávající se ve fiktivním americkém městě Lost Heaven stojí někdejší tým Illusion Softworks vedený vývojářem Danielem Vávrou.

První díl Mafie není jen ikonickou hrou, kterou si v původním kabátku rádi zahrajeme i dnes. Dal také základ celé sérii, která pokračovala tituly Mafia II z roku 2010, Mafia III z roku 2016 a nakonec remakem prvního dílu, jenž vyšel předloni. Podle spekulací je v plánu čtvrtý díl, na kterém stejně jako na třetím díle a remaku pracuje studio Hangar 13.

Vietcong

A u Illusion Softworks ještě na moment zůstaneme. Tento vývojářský tým totiž po boku studia Pterodon vedeného Jarkem Kolářem vypustil v březnu 2003 na PC, Xbox a PlayStation 2 dodnes ikonickou střílečku Vietcong. Její děj se odehrává mezi roky 1967 a 1968 a ústředním motivem je pochopitelně válka ve Vietnamu.

Podobně jako u Mafie šlo o globální úspěch. Vietcongu se prodal 1 milion kusů a příběh byl později rozšířen o datadisky Fist Alpha a Red Dawn. Čeští hráči zvlášť vzpomínají na dabing, ke kterému byly přizvány takové hvězdy, jako Svatopluk Schuller, Libor Terš, Miroslav Středa nebo Filip Švarc.

Postavy a jejich hlasy | Vietcong (2003) [CZ / český dabing]

Série ArmA

Nyní bude řeč o sérii válečných simulací ArmA od vývojářů z Bohemia Interactive, které staví na legendární Operaci Flashpoint z roku 2001. První díl spatřil světlo světa v roce 2006 a důvodem změny názvu byl rozchod s vydavatelem Codemasters. Příběh se odehrával na fiktivním ostrově Sahrani, pro který posloužil jako inspirace Korejský poloostrov.

ArmA 2 z roku 2009 přitvrdila na nutnosti taktických postupů a maximální realističnosti. Globálního úspěchu bylo dosaženo také díky post-apokalyptické modifikaci DayZ. Zatím poslední díl série ArmA 3 vyšel v září 2013 a sleduje konflikt mezi NATO a Íránem v alternativní budoucnosti roku 2035.

Arma 3 - Launch Trailer

Euro Truck Simulator 2

Od střílení a násilí se přesuneme k „poklidné“ profesi kamionových šoférů. Řeč je o simulátorech pražského studia SCS Software jako Bus Driver, Scania Truck Driving Simulator nebo první díl Euro Truck Simulator.

Opravdový úspěch však zaznamenal až druhý díl Euro Truck Simulator 2, který obdržel také řádku rozšiřujících balíčků. Jde o poměrně realistický simulátor mezinárodní kamionové dopravy. Plníte zde zakázky pro jednotlivé firmy, navštěvujete města a za utržené peníze budujete vlastní logistické impérium. Jedinou nevýhodou je, že Euro Truck Simulator 2 není pro konzole – zahrát si jej tak můžete pouze na počítači s Windows, Linuxem nebo macOS.

Euro Truck Simulator 2: Iberia DLC

Beat Saber

Nejmladším zástupcem na našem seznamu budiž počin československého studia Beat Games, které nyní spadá pod Zuckerbergovu Metu. Titul Beat Saber pro virtuální realitu funguje na jednoduchém principu: do uší vám hraje hudba a čímsi jako světelnými meči do rytmu přesekáváte přijíždějící červené a modré bloky. Beat Saber nijak netají svou inspiraci v hudební hře Guitar Hero a mobilním hitu Fruit Ninja.

Beat Saber with Brie Larson

Již od svého vydání v roce 2018 sbírá Beat Saber všemožná ocenění. Stal se nejlepší českou hrou roku 2018 a objevil se dokonce v talk show Jimmyho Fallona. Zahrát si ho můžete na platformách Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality nebo PlayStation VR první generace.