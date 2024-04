Od startupu k technologické ikoně? Šéf značky Nothing se pochlubil prodejními čísly

Carl Pei po odchodu z firmy OnePlus ke konci roku 2021 oznámil spuštění svého nového projektu v podobě značky Nothing. Na trh tato společnost vstoupila se svým prvním produktem v podobě sluchátek Ear (1), nyní je již ale portfolio produktů mnohem širší. Zakladatel Pei se nyní na „Xku“ pochlubil překonáním mety 3 milionů prodaných produktů.

3M products sold. Thanks to everyone who voted with their wallets over the last 3 years! From now on, it's time to calculate annual sales instead of cumulative.

— Carl Pei (@getpeid) April 4, 2024