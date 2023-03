Vyzkoušeli jsme Nothing Ear (2)! Tohle jsou nejstylovější sluchátka na trhu

Nothing dnes představil nová sluchátka Ear (2), v redakci už je testujeme

Chlubí se vylepšením zvuku i ANC při zachování takřka stejného designu

Na český trh vstupují v bílé barvě s cenou 3 699 Kč včetně daně

Do redakce nám dorazila zajímavá novinka – druhá generace sluchátek Ear od britského výrobce Nothing. Carl Pei představil nová sluchátka právě dnes a zanedlouho vstupují na trh i v Česku. My jsme měli možnost si sluchátka přednostně vyzkoušet. Jak hrají a mají oproti minulé generaci nějaké zásadní vylepšení?

Design stejný jako vloni

Nothing se zřejmě inspiroval u Applu a rozhodl se neměnit to, co dobře funguje. Ear (2) vypadají prakticky stejně jako minulá generace. Rozdíl je pouze v tom, že tentokrát již nebude k mání matná černá varianta, ale pouze lesklá bílá. Lehce se proměnil design prodejního balení a umístění pár mikrofonů, vše ostatní zůstalo při starém.

Sluchadla tak stále disponují velkou ergonomickou hlavičkou, silikonovým špuntem a zhruba 2,5centimetrovou nožičkou, která má dva mikrofony a transparentní design. Ve stylovém průhledném vzezření zůstala i dobíjecí krabička. Bohužel, stále celkem velká. Potěší však odolnost IP54 u sluchátek, respektive IP55 u pouzdra.

Díky neměnnému designu však sluchátka stále výborně padnou do ucha a příjemně se používají i po několika hodinách poslechu. Zároveň je extrémně jednoduché je z ucha vyjmout a vložit do nabíjecího pouzdra, díky velké nožičce. Ovládání probíhá také na ní – je tam senzor tlaku, takže se vám nestane, že byste si neopatrným dotykem pozastavili přehrávání.

Vylepšený zvuk a ANC

Vzhledem k tomu, že výrobce sáhl po totožném designu, musel vylepšovat uvnitř. Nothing uvádí, že došlo k významnému vylepšení zvuku a aktivního potlačení hluku (ANC). Uvnitř každého špuntu se přitom nachází stejné 11,6milimetrové měniče.

Vylepšení Nothing dosahuje díky speciálnímu chytrému testu poslechu. Přímo v aplikaci Nothing X si můžete zaregistrovat vlastní individuální citlivost na jednotlivé frekvence a různé složky hudby. Díky tomu lze říct, že sluchátka vlastně umí uspokojit jakéhokoliv posluchače, ať už se zaměřuje na experimentální rock, funk nebo vážnou hudbu.

Individuální poslechový test trvá asi 5 minut a mohu potvrdit, že sluchátka pak hrají „lépe“ – tedy příjemněji pro vaše uši. To samé platí i o aktivním potlačení, které se tímto testem taktéž vytříbí. Ve výchozím stavu Ear (2) dosahují výborných zvukových kvalit, leč na můj vkus trochu víc protežují basy. Styl reprodukce si však můžete poladit díky ekvalizéru v aplikaci.

Kromě již zmíněného umí Nothing Ear (2) přehrát zvuk v případě, že je hledáte (musí však být mimo krabičku), nabízí detekci uší s automatickým přehrávání a zvládají kodeky AAC, SBC a LHDC 5.0. Připojují se pomocí Bluetooth 5.3.

Výdrž i bezdrátové nabíjení

Každé sluchátko má vlastní 33mAh baterii, přičemž dobíjecí boxík disponuje větším 485mAh akumulátorem. I tak je to ale menší baterie než vloni, pouzdro u Ear (1) totiž disponovalo kapacitou 570 mAh. Alespoň je dobíjecí krabička tentokrát o 5 gramů lehčí.

S aktivním potlačením hluku vám špuntíky vydrží v uších hrát 4 až 4,5 hodiny, bez ANC se výdrž protáhne na zhruba 6 hodin. To nejsou žádná veselá čísla, výrobce dal prostě přednost stylovému designu před větší baterií.

Boxík pak dobije Ear (2) na 22 až 36 hodin, v závislosti na používání a ANC. Celou sadu pak můžete dobíjet buď přibaleným USB-C kabílkem, anebo bezdrátově na jakékoliv Qi podložce. Přítomnost bezdrátového nabíjení musíme rozhodně pochválit, v této cenové hladině nejde o samozřejmost.

Cena a dostupnost

Nothing Ear (2) vstupují na český trh oficiálně již dnes, tedy 22. března. Za cenu 3 699 Kč jsou sluchátka aktuálně k mání pouze na oficiálním e-shopu Nothing. Od 28. března se dostupnost rozšíří i na běžné prodejce elektroniky a kamenné obchody.