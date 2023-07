Vyzkoušeli jsme Nothing Phone (2)! Je lepší, ale také dražší

Nothing Phone (2) je již druhá generace unikátního smartphonu s transparentním designem

Oproti loňskému modelu přináší vyšší výkon, větší baterii s rychlejším nabíjením i o poznání lepší selfie kamerku

Cena však pořádně narostla: základní varianta vyjde na 14 490 Kč, nejvyšší až na 19 990 Kč

Britská společnost Nothing dnes odpoledne představila očekávanou novinku, novou generaci svého značkového smartphonu, Nothing Phone (2). Ten nabízí celkem významný posun ve výbavě, zároveň velmi podobný design a novou barevnou variantu – tmavě šedou. Jaký je nový Nothing Phone v praxi?

Ve stylu tmavě šedé

Nothing Phone (2) je vyveden ve dvou barevných variantách: bílá a tmavě šedá. Druhá zmíněná je příjemným ozvláštněním oproti loňské černé. Design zůstal prakticky totožný, hlavním prvkem jsou transparentní záda odhalující cívku pro bezdrátové nabíjení nebo prostor kolem fotoaparátů. Celá záda jsou opět osvícena systémem LED pásků jménem Glyph.

Přestože vzhled působí jednotně s loňskou generací, v ruce se telefon drží mnohem lépe. Mohou za to mírně zaoblená skleněná záda, jinak je ale vše při starém. Rámeček je rovný a kovový v matné úpravě (à la iPhone), displej zůstal plochý a kryje ho nespecifikované sklíčko Gorilla Glass. Konstrukce je na první dojem extrémně pevná.

Rozměry oproti loňsku lehoučce narostly: 162,1 × 76,4 × 8,6 milimetru a hmotnost se zastavila na 201 gramech. Výrobce pro svůj nový telefon zařídil certifikaci odolnosti IP54, takže zvládne déšť či cákající vodu a prach. Zároveň se Nothing chlubí udržitelností: bylo využito 100 % recyklovaného hliníku, ale i dalších materiálů, jako je cín nebo měď.

Displej a další výbava

Přestože došlo jen k mírnému nárůstu rozměrů těla, displej se zvětšil na 6,7″ úhlopříčně. Hovoříme o LTPO OLED panelu s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 412 pixelů, jemnost 394 ppi) a dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Potěší také svítivost až 1 600 nitů a podpora HDR10+. Zobrazovač „zdobí“ mírně silnější černý rámeček, průstřel pro selfie kamerku se přestěhoval z levého rohu doprostřed horní hrany.

Pod transparentními zády má hlavní slovo čipová sada Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 se 4nm architekturou, grafiku zajišťuje Adreno 730. Nárůst výkonu oproti loňské generaci, která disponovala čipsetem Snapdragon 778G+, je významný. Stačí se podívat na výsledky oblíbených benchmarků: AnTuTu 918 079 bodů, Geekbench 1 712 bodů Single-Core a 4 133 bodů Multi-Core.

Kromě výkonného čipsetu našla pod kapotou místo i 4700mAh baterie typu lithium-polymer. Ta podporuje až 45W nabíjení kabelem a 15W nabíjení na bezdrátové Qi podložce (plus 5W reverzní bezdrátové nabíjení). Výrobce udává, že s kompatibilní nabíječkou se mobil dobije za 55 minut.

Paměť je rozdělena na tři varianty: 8/128 GB, 12/256 GB a 12/512 GB. MicroSD kartou však výchozí úložiště rozšířit nelze. K další výbavě určitě patří optická čtečka otisků prstů v displeji, stereo reproduktor, slot na dvě nanoSIM karty a pak klasiky, jako je NFC, GPS, 5G, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3.

Nový systém Nothing OS

Firma vedená matadorem Carlem Peiem sáhla po vlastní grafické nadstavbě Nothing OS, která ve verzi 2.0 mnohem agresivněji překrývá základ, kterým je pochopitelně Android 13. Systém nově nabízí řadu vlastních designových widgetů a také osobité balíčky ikon, které se mění v závislosti na tmavém či světlém rozhraní systému.

Proměnu má za sebou i světelný systém Glyph. Ten se naučil zobrazovat stav nabití a umí též spustit jednoduchý odpočet, jakýsi časovač, minutku, chcete-li. Nothing uvolnil Glyph k individuální kustomizaci uživatelům, máte tedy možnost navrhnout si vlastní vyzvánění spojené se světelnou show na zádech anebo vybrat pro každý kontakt jinou světelnou výstrahu.

Když byla výše řeč o udržitelnosti, snaží se Nothing v tomto trendu pokračovat i co se týče softwarové podpory. U Phone (2) garantuje 3 velké aktualizace systému Android (tedy až do verze Android 16) a 4 roky bezpečnostních aktualizací.

Fotoaparát – stejný, a přece nový

Pokud jde o fotoaparát, Nothing opět sáhl po osvědčené dvojici 50Mpx fotoaparátů z loňského Nothing Phonu (1). Hlavní snímač Sony IMX890 disponuje clonou f/1.88, optickou i elektronickou stabilizací obrazu a zvládá i 2× digitální zoom. Jeho širokoúhlý kolega je fotočip Samsung JN1 s clonou f/2.2 a úhlem záběru 114°, specializuje se ale i na makro snímky.

Na první pohled je sestava shodná s předešlou generací, výrobce ale vylepšoval tzv. uvnitř. Přidal například technologii Motion Capture 2.0, která využívá strojové učení a umělou inteligenci k optimalizaci fotek hned po vyfocení. U videa pro změnu přibyl režim pohybu využívající zmíněnou optickou stabilizaci obrazu.

Komplexní testovací fotky z obou fotoaparátů, z přední kamerky a také testovací video záběry přineseme v podrobné recenzi, na které již usilovně pracujeme! Komplexní testovací fotky z obou fotoaparátů, z přední kamerky a také testovací video záběry přineseme v podrobné recenzi, na které již usilovně pracujeme!

Zdaleka největší inovace však přináší selfie kamerka. Ukrytá v 3,5milimetrovém průstřelu disponuje rozlišením 32 Mpx (oproti 16 Mpx vloni) a clonou f/2.45. Kromě běžné parády na sociální sítě zvládne i pohotové focení portrétů či nočních selfíček. Mírným zklamáním je, že čelní kamerkou nenatočíte 4K video – umí pouze Full HD při 30 a 60 fps.

Cena a dostupnost

Nothing Phone (2) dorazí na český trh 21. července, přičemž předprodej pro tuzemské zákazníky startuje již 17. července. K předobjednávkám není naplánován žádný bonus. Co se týče oficiální ceny, základní model startuje na 14 490 Kč včetně DPH. Pro zájemce o vyšší RAM a úložiště cena skokově roste:

8/128 GB – 14 490 Kč

12/256 GB – 16 990 Kč

12/512 GB – 19 990 Kč