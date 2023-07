Nothing Phone (2) poodhalen. Blikající záda se naučí nové triky

Příští týden bude představen Nothing Phone (2)

Youtuber Marques Brownlee nicméně dostal povolení ukázat jej na kameru s předstihem

Co nového nás čeká pod průsvitnými zády?

Bývá zvykem, že technologické firmy poskytují novinářům nebo youtuberům chystané produkty předem, aby byl internet v den premiéry plný prvních dojmů a recenzí. Málokdy ale tyto společnosti dovolí prozrazovat informace o chystaném produktu před jeho premiérou. Značka Nothing nicméně učinila výjimku – poslala youtuberovi Marquesovi Brownleemu chystaný smartphone Nothing Phone (2) a dovolila mu, aby jej ukázal před kamerou.

Jako vejce vejci

Marques Brownlee ukazuje Nothing Phone (2) ve třetí části svého videa Dope Tech, ve čtyřminutové ukázce se soustředí zejména na záda telefonu a na jejich nové schopnosti – víc mu zřejmě britská značka ukázat nedovolila.

Nothing Phone (2) vypadá prakticky stejně jako jeho předchůdce, výrobce pouze lehce zesvětlil tmavou variantu a provedl několik dílčích změn pod průsvitným (a lehce zaoblenějším) sklem na zádech.

Pod sklem je stále vidět jednak část zakrytovaných vnitřních komponent, a také sérii LED pásků tvořících rozhraní Glyph. Vzor zůstává stejný jako u první generace, avšak je na několika místech přerušen – je to poznat zejména na středovém tvaru, který byl u první generace celistvý, zatímco u druhé je složen z šesti samostatných částí.

Druhá generace rozhraní Glyph je složena z celkem 33 LED zón, přitom u prvního modelu jich bylo pouze 12. Nové řešení nabízí jednak větší množství přizpůsobení světelných efektů, ale také nové způsoby využití. Nejdelší část středového obrazce totiž nově tvoří 16 samostatných zón, které mohou plnit funkci progress baru. Záda telefonu vám tak mohou prozradit například zvolenou úroveň hlasitosti nebo zbývající čas při spuštěném časovém odpočtu, Nothing má v plánu zapojit do hry i vývojáře aplikací třetích stran. Už nyní by mělo být možné sledovat tímto způsobem zbývající čas do příjezdu „taxíku“ od Uberu nebo jídla od dovážkové služby Zomato. Další aplikace mají v budoucnu přibývat.

Nothing také umožní nechat svítit pravou horní část obrazce, pokud dostanete notifikaci z vybrané „důležité“ aplikace. Nový je také Glyph Composer, který umožní složit si svoje vlastní vyzvánění a k němu doprovodnou světelnou show. Tato novinka by měla být k dispozici i pro první Nothing Phone, byť pochopitelně s menším množstvím použitelných LED pásků.

Nothing Phone (2) bude představen příští týden 11. července, slavnostní odhalení bude zahájeno v 17:00 našeho času.