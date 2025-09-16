O nové iPhony 17 je velký zájem, jeden model ale překvapivě vůbec netáhne

- Nové iPhony 17 jsou v rámci předobjednávek populárnější, než loňská generace
- Nejoblíbenějším modelem je nepřekvapivě ten nejvybavenější
- Novinka v podobě iPhone Air je nicméně mírným zklamáním
Nové chytré telefony z řady iPhone 17 už za pár dní dorazí na pulty obchodů a také k prvním zákazníkům – Apple tradičně nejprve spustil předobjednávky, přičemž ostrý prodej začíná až 19. září. Ačkoli je zatím příliš brzo soudit, jak se budou novinky prodávat, první data z předobjednávek mohou naznačit, o které modely mají zákazníci největší zájem. I když gigant z Cupertina oficiálně data nezveřejnil, známý analytik Ming-Chi Kuo se na sociální síti X pochlubil s prvními čísly.
U zákazníků vede iPhone 17 Pro Max
Podle jeho informací je o iPhony 17 výrazně větší zájem, než jak tomu bylo u loňských modelů. Výroba iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max pro třetí kvartál letošního roku je přibližně o 25 procent vyšší, než jak tomu bylo v předchozím roce, tudíž i Apple očekává, že novinky půjdou rychle na odbyt. Asi není žádným překvapením, že nejžádanější model je ten nejvybavenější, tedy iPhone 17 Pro Max, jehož produkce je zhruba o 60 procent vyšší, než v případě iPhonu 16 Pro Max.
Otazník visí nad tím patrně nejzajímavějším modelem, který je bezpochyby iPhone Air. V jeho případě zřejmě Apple trochu potenciální zájem neodhadnul – produkce tohoto zařízení totiž převyšuje poptávku, a to zhruba trojnásobně. Drobnou útěchou pro Apple může být skutečnost, že o předchůdce v podobě iPhonu 16 Plus byl ještě nižší zájem. Na druhou stranu si kalifornská společnost jistě představovala vyšší zájem ze strany zákazníku. Podle informací naší redakce není o iPhone Air valný zájem ani u českých zákazníků.
Za zmínku ovšem stojí fakt, že iPhone Air de facto není s čím porovnávat, neboť se jedná o zcela nový a svébytný model, který nemá žádného přímého předchůdce. Je možné, že se zájem o iPhone Air ze strany zákazníků ještě probudí a nakonec se stane překvapivým hitem.
Také se ale může stát, že „prokletí“ modelu mezi základním iPhonem a vybavenějšími Pro variantami bude pokračovat a ani Air jej nedokáže zvrátit. Do prodejů také bezesporu promlouvá skutečnost, že současný iPhone 17 je velmi dobře vybavený a ne každý touží po stylovém telefonu s nižší výdrží a horšími fotoaparáty.
O nepříliš velký zájem iPhone Air svědčí i fakt, že je dostupný k dodání ihned v den zahájení prodeje 19. září, a to ve všech třech barevných variantách. Naopak iPhone 17 Pro (Max) má nyní termín dodání na přelomu září a října (dostupnost se liší se podle paměťové varianty a barvy).