O krok blíže k telefonům bez rámečku: čínský výrobce odhalil displej s rekordními parametry

- Rámečky mobilních displejů se každoročně ztenčují
- Nový panel od společnosti Tianma posouvá tento aspekt na zcela novou úroveň
- Jako první by ho mohly použít velké čínské značky u svých nadcházejících vlajkových lodí
Vnitřní rámečky u displejů jsou v dnešní době tak tenké, až by si mohl člověk myslet, že už tenčí být snad ani nemohou. Společnost Tianma nás ale všechny vyvedla z omylu, a to prostřednictvím svého nového displeje s rekordně tenkým vnitřním rámečkem. Tento panel vypadá prakticky jako bezrámečkový a do svých zařízení by ho mohli nasadit přední čínští výrobci.
Takový displej jste ještě neviděli
Tento nový panel, jehož obrázek sdílel známý informátor, má na svědomí zmíněná firma Tianma, což je velký čínský výrobce zobrazovacích technologií. Vyvíjí pokročilé OLED displeje, v jehož portfoliu najdeme také MicroLED panely a dodává zobrazovací technologie i do automobilového průmyslu. Nejnovější počin ale míří čistě do mobilní sféry.
Tento nový panel má úhlopříčku 6,32 palce, což je aktuálně velmi populární velikost a nabízí obnovovací frekvenci 240 Hz. Jeho hlavní zbraní je ale již zmíněný vnitřní rámeček – ten je samozřejmě zcela symetrický a je tenký pouze 0,35 mm po celém obvodu. To je v mobilním segmentu absolutně rekordní hodnota a displej vypadá jako zcela bezrámečkový.
Rekordní rámeček
Tento panel s rámečkem o tloušťce 0,35 mm si můžeme porovnat například s iPhonem 17 Pro, který se může také pochlubit velmi tenkým rámečkem a v tomto směru patří k těm lepším na trhu. Jenže proti displeji Tianma působí s rámem o síle 1,44 mm jako tlouštík, a to ostatně platí i pro porovnání poměru obrazovky k tělu.
U tohoto nového panelu činí poměr obrazovky k tělu až 98,5 %, zatímco u iPhonu 17 Pro tato hodnota dosahuje 89 %. Na takto útlý rámeček se nechytá ani aktuální rekordman trhu, Honor 600 Pro, s rámečkem o tloušťce 0,98 mm. Ten jako vůbec první smartphone dosáhl na rámeček tenčí než 1 mm.
Které telefony tento displej dostanou?
Předpokládá se, že jako první přinesou tento displej s rekordně tenkým vnitřním rámečkem na trh značky Oppo nebo OnePlus. To by znamenalo nasazení v telefonu OnePlus 16 nebo řadě Oppo Find X10, na které si budeme muset počkat do listopadu tohoto roku. Vypadá to, že (skoro) bezrámečková doba se již opravdu blíží.