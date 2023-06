Nothing Phone (2): tahounem má být displej i příkladná podpora

Nothing Phone (2) nejspíše dostane větší baterii a displej

Žádný radikální nárůst ale nečekejte

Oficiální představení proběhne už v létě

Čínská společnost Nothing vedená bývalým šéfem OnePlus, Carlem Peiem, se již brzy vytasí s nástupcem svého poměrně úspěšného smartphonu Nothing Phone (1). Ten ve střední třídě zaujal především svým neotřelým designem, který vzbudil značný rozruch. O podobě jeho nástupce prozatím nic nevíme, avšak na veřejnost postupně prosakují informace o výbavě chystané štiky ve střední třídě.

Již dříve jsme se například dozvěděli, že Nothing Phone (2) bude disponovat starším vlajkovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, který ve střední třídě příliš často nevídáme. Lépe by na tom Phone (2) měl být i co se týče baterie, která údajně dostane kapacitu 4 700 mAh, což je o 200 mAh více, než má aktuální Nothing Phone (1). Vzhledem k tomu, že nejnovější spekulace hovoří o nárůstu velikosti displeje, je tedy otázkou, jak moc se zvýšení kapacity baterie projeví na konečné výdrži.

Na druhou stranu by Nothing Phone (2) měl disponovat panelem o velikosti 6,7″, tedy přibližně o 0,15″ větším než současný model, což by se na výdrži až tak moc projevit nemuselo. Otázkou zůstává, jaké rozlišení Nothing Phone (2) nabídne – spekulace sice o žádném konkrétním nehovoří, nicméně pravděpodobná je sázka na Full HD+. Zajímavostí má být také menší uhlíková stopa, konkrétně 53,45 kilogramů. To je konkrétně o více než pět kilogramů méně než současný Phone (1), stejně tak má zařízení balení obsahovat až 3× více recyklovaných materiálů. Je příjemné vidět, že firmě Nothing alespoň trochu záleží na životním prostředí.

Co rozhodně potěší, je příslib 3 velkých softwarových aktualizací, které významně prodlouží morální životnost telefonu. Kdy se dočkáme oficiálního představení Nothing Phone (2) veřejnosti, prozatím není známo, byť samotná firma potvrdila příchod v létě letošního roku. S nejvyšší pravděpodobností se představení dočkáme v průběhu července, pakliže firma odhalení neposune.