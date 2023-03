Zapomeňte na nejvýkonnější Snapdragon. Nothing Phone 2 dostane vlajkový čipset z výprodeje

Firma Nothing chystá svůj druhý smartphone

Viceprezident Qualcommu prozradil, jaký jej bude pohánět čipset

Značka Nothing loni představila svůj první smartphone, který láká zejména na neotřelý design s blikajícími zády. Papírovými parametry tento telefon spadá spíše do průměru, což je znát zejména na použitém čipsetu. Snapdragon 778G sice nedostatkem výkonu netrpí, ale vlajkový mobilní procesor to zkrátka není.

Šéf firmy Carl Pei na začátku letošního roku prozradil, že se v průběhu letošního roku dočkáme druhé generace Nothing Phone, a že v jejích útrobách již bude tikat vlajkový „osmičkový“ Snapdragon. Pokud jste se těšili na aktuální Snapdragon 8 Gen 2, musíme vás zklamat – firma použije loňský Snapdragon 8+ Gen 1. Tuto informaci překvapivě neprozradil nikdo z Nothing, ale viceprezident Qualcommu Alex Katouzian, který na síti LinkedIn pogratuloval Carlovi Peiovi k volbě loňského čipsetu.

Snaprdragon 8+ Gen 1 je půl roku starý mobilní procesor, který pohání vlajkové smartphony představené v druhé polovině loňského roku. Oproti původnímu Snapdragonu 8 Gen 1 přináší vyšší takty a hlavně pokročilejší výrobní proces od TSMC, díky němuž je chod celého čipsetu efektivnější.

Kdy bude Nothing Phone (2) představen, v tuto chvíli nevíme.