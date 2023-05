Nothing Phone (2) odhaluje výbavu. Vlajkové smartphony bude mít na dostřel

Značka Nothing chystá svůj druhý smartphone

Design má zůstat podobný, avšak v útrobách najdeme silnější hardware

Společnost Nothing tento týden prozradila, že letos v létě přestaví svůj druhý smartphone. Nothing Phone (2) si má ponechat osobitý průsvitný design loňského modelu, avšak uvnitř se máme dočkat lepší výbavy. Co na nás britský výrobce chystá?

Podle soupisu parametrů, který se dostal na internet, srovná Nothing Phone (2) krok s loňskými vlajkovými loděmi. Pokud budeme specifikacím věřit, tak by v útrobách telefonu měl tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Uživatelé by tak měli pocítit významný mezigenerační skok ve výkonu, mimo jiné i díky rychlým pamětem typu LPDDR5 a UFS 3.1. V nabídce mají být tři konfigurace – 8/128, 8/256 a 12/256 GB.

#Nothing Phone 2 is ready to be introduced 🔥 ✓6.55 FHD+ AMOLED 120hz

✓Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)

✓LPDDR5 & UFS 3.1

✓50MP OIS + MP + MP

✓LED Glyph Light

✓In-display FS

✓Stereo speakers 2 mic

✓Wireless charging

✓Satellite Connectivity #NothingPhone2 (1/2) pic.twitter.com/17mrlumJL2 — Sunay Gourkhede (@Tech_Wallah) May 5, 2023

S použitým čipsetem se váže i podpora bezdrátových sítí, přičemž zde údajně Nothing chystá velké překvapení – kromě standardů Wi-Fi, Bluetooth, 5G a NFC by neměla chybět ani satelitní konektivita, kterou dosud disponuje jen hrstka zařízení.

Přední stranu telefonu má vyplňovat 6,55″ displej typu AMOLED s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Součástí displeje má být i čtečka otisků prstů, nahoře pak najdeme otvor pro selfie kamerku. Nothing pravděpodobně rozmnoží počet fotoaparátů na zádech na celkové tři, avšak zatím o nich nic moc nevíme. Jediným známým údajem je optická stabilizace a rozlišení 50 megapixelů u hlavního fotoaparátu.

Nothing Phone (2) má dostat podobnou konstrukci jako loňský model, tedy hliníkový rámeček a skleněná průsvitná záda. Pod nimi se má opět nacházet diodová diskotéka částečně obepínající cívku pro bezdrátové nabíjení. Kapacita akumulátoru poskočí na rovných 5000 mAh. Operačním systémem Nothing Phone (2) bude Android 13 obohacený o nadstavbu NothingOS 1.5.

