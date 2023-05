Nothing Phone (2) klepe na dveře, odhalení se dočkáme v létě

Nothing pracuje na nástupci svého prvního smartphonu

Phone (2) údajně nabídne Snapdragon 8+ Gen 1 či 120Hz AMOLED panel

K odhalení dojde v létě, na konkrétní datum si budeme muset počkat

Když Carl Pei odcházel z OnePlus, aby založil vlastní firmu Nothing, jistě měl obavy, aby nedopadl jako Andy Rubin se svým Essential. Naštěstí se čínskému podnikateli podařilo prorazit nejen s povedenými sluchátky Nothing Ear, ale také s chytrým telefonem Nothing Phone. Ten sice výbavou spadá do střední třídy, ale svým neotřelým designem evidentně zaujal nejednoho zákazníka.

Nejen fanoušci mladé značky proto dychtivě očekávali příchod jeho nástupce s názvem Nothing Phone (2). O něm jedou spekulace na plné obrátky už několik měsíců a tak tušíme, že se můžeme těšit třeba na čipset Snapdragon 8+ Gen 1, který sice není neonovější, přesto by se ale jednalo o razantní skok ve výkonu od Snapdragonu 778G. Kromě toho by měl disponovat také AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, 12 GB RAM, 256 GB interní paměti či baterií s kapacitou 5 000 mAh.

Až doposud jsme se museli spokojit pouze s těmito spekulacemi, neboť Nothing se k nástupci svého telefonu nikterak nevyjadřoval. Mlčení prolomil až nyní na sociální síti Twitter, kam umístil příspěvěk, který slíbil odhalení Nothing Phone (2) už v létě letošního roku. Na konkrétní datum si nicméně budeme muset ještě počkat.