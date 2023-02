Nothing Phone (2) poodkrývá svoji výbavu. Vyrovná se těm nejlepším?

Příští telefon od Nothing má nabídnout špičkové parametry

Údajně se dočkáme vlajkového čipsetu a 120Hz AMOLED displeje

Nothing chystá i druhou generaci svých sluchátek Ear

Společnost Nothing v minulém týdnu potvrdila, že letos představí druhou generaci svého smartphonu. Oproti loňskému Nothing Phone (1) by měla být chystaná novinka více prémiová a počítá se s její dostupností i na americkém trhu. Na internet se nyní dostaly první informace o výbavě a termínu uvedení.

Nothing Phone (2) by měl oproti současnému modelu disponovat vlajkovým čipsetem z řady Snapdragon 8 od Qualcommu. Ten by měl být spárovaný minimálně s 12 GB RAM, kterou navíc ještě půjde virtuálně zvětšit tím, že si systém „ukousne“ část z interního úložiště. U něj má být minimální kapacita 256 GB.

Telefon údajně dostane AMOLED zobrazovač s adaptivní obnovovací frekvencí s maximem na 120 Hz. Těšit se rovněž můžeme na větší akumulátor s kapacitou 5 000 mAh. Šéf Nothing Carl Pei rovněž přislíbil prémiový zážitek ze softwaru, doufejme tedy, že to znamená mimo jiné i prodloužení softwarové podpory.

A kdy má být Nothing Phone (2) představen? Údajně v třetím kvartále letošního roku, tedy někdy mezi červencem a zářím.

Nothing Ear (2) se blíží

Ještě před uvedením Nothing Phone (2) se můžeme těšit na další novinky této britské značky. Internetem například kolují fotografie sluchátek Ear (2), která si podle všeho zachovají současný design, ale přinesou několik vylepšení.

Chystaná sluchátka mají disponovat novým umístěním mikrofonu pro potlačení šumu, s nímž se má pojit podpora personalizovaného potlačení hluku. Mezi další novinky má patřit duální konektivita pro možnost spárování se dvěma zařízeními najednou, a také pokročilý ekvalizér.

Kdy budou Nothing Ear (2) představené, v tuto chvíli nevíme.