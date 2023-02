Nothing Phone (2) dorazí letos! Na jednom z největších trhů vyzve Apple

Šéf společnosti Nothing potvrdil práci na druhé generaci Phonu i příchod na americký trh

Podle všeho by měla být novinka prémiovější, ne však ve stylu klasických vlajkových lodí

V rozhovoru pro magazín Inverse potvrdil generální ředitel Nothing, Carl Pei, že později v tomto roce dorazí Nothing Phone 2. generace. Odpovídal tím na otázku, proč si zákazníci v USA nemohou pořídit Nothing Phone (1), který se v Americe oficiálně neprodává kvůli tomu, že nepodporuje tamní 5G.

Nothing Phone (2) tedy dorazí letos – zcela jistě do USA, velmi pravděpodobně také do Evropy. Zatímco na starém kontinentě zaujal výrobce svým avantgardním pojetím designu a zpracování, v Americe bude muset vyzvat krále tamního trhu, společnost Apple.

Podle Carla Peie však bude 2. generace smartphonu Nothing o něčem trochu jiném. „Vyvíjíme chytrý telefon, který bude prémiovější než Nothing Phone (1), důležitou prioritou je ale i software,“ prozradil v rozhovoru. iPhonům nebo vlajkám Samsung Galaxy však Nothing vyloženě konkurovat nechce.

Ona prémiovost by neměla být cítit z výbavy nebo výkonného čipsetu, nýbrž z celkového zpracování. „Chci se vyhnout označení Phone (2) za vlajkovou loď, protože by to znamenalo, že Nothing Phone (1) nebyl vlajkovou lodí,“ dodal na závěr Carl Pei.