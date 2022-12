Kdy dorazí Nothing Phone (2)? Podle šéfa značky není na pořadu dne

Značka Nothing vstoupila na mobilní trh poměrně opatrně – ve svém portfoliu má zatím pouze dvoje sluchátka a jeden telefon. Všechny tři produkty spolu sdílí designový jazyk využívající průhledné plochy s náhledem do útrob. Na neotřelý vzhled zatím britská firma nalákala 1 milion zákazníků, kteří si zařízení od Nothing koupili – zhruba polovinu z tohoto čísla tvoří prodané smartphony.

V souvislosti s tímto milníkem byl šéf Nothing Carl Pei dotazován, zda je v přípravě nástupnický model, avšak jeho twitterové vyjádření zní poměrně jasně: „Nothing Phone (2) v dohledné době nedorazí.“

Britská firma dává přednost kvalitě nad kvantitou, proto nemá v plánu chrlit desítky zařízení ročně. Aktuálně se zaměřuje na Nothing Phone (1), zejména pak na jeho chystanou aktualizaci na Android 13. Ta by měla dorazit začátkem příštího roku, už nyní existuje ve formě beta verze, která podle šéfa značky funguje nad očekávání dobře.

Phone (2) isn't launching anytime soon. We're focused on doing a few things well, and won't churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We're cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022