Nintendo Switch 2 nenabídne achievementy. Rozhodnutí bude na vývojářích

Nintendo Switch 2 dorazí v červnu, bude mu ale chybět oblíbená funkce

Stejně jako u jeho předchůdce, ani tady nehledejte achievementy

Vývojáři se totiž chtějí zaměřovat hlavně na hráčský zážitek

Před několika dny Nintendo konečně oznámilo jeho dlouho očekávaný Switch 2. Fanouškům se už od začátku nelíbí prezentovaná cena her, která by, minimálně ve Spojených státech amerických, měla být až 80 dolarů. Podobně jsou na tom ceny u nás v Česku, kde za vaše oblíbené tituly zaplatíte až 2 199 Kč. Výjimkou je nový Mario Kart World – ten se při vydání vyšplhá až na 2 399 Kč.

Hráči by tak očekávali, že za zvýšenou cenu her dostanou kompletní balíček. V nedávném rozhovoru pro Polygon potvrdil Bill Trinen, viceprezident pro hráčský a produktový zážitek, že hry na Nintendo Switch 2, stejně jako jeho předchůdce, nebudou obsahovat achievementy.

Je tak na každém vývojářském týmu, jestli do hry nějaké trofeje/achievementy zavede, nebo ne. Svým způsobem to dělá například Ubisoft. Abyste viděli pokroky ve hře, musíte svůj účet propojit s jejich platformou Ubisoft Connect. Přesto se ale neukážou na vašem Nintendo profilu.

Proč Nintendo neukazuje achievementy?

Přestože na tuto otázku neexistuje žádná oficiální odpověď, lze si ji poměrně jednoduše domyslet. Nintendo už roky klade důraz na hráčský zážitek a to, aby jeho hráči objevovali a u hry relaxovali. A to při honbou za trofejemi nelze.

Vývojáři přesto nějakým způsobem s trofejemi koketují. Například v The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom pro Switch 2 bude možné získat „trofeje“ pro mobilní aplikaci Switche. V části Zelda Notes budete moci vidět postup jak váš, tak vašich přátel. Trofeje nebudete muset složitě nahánět – dostanete je za uběhnutou vzdálenost, nebo posbíranou herní měnu. I nadále tak zůstává implementace achievementů na vývojářích. Připomeneme, že Nintendo Switch 2 vychází 5. června a předobjednat si ho můžete za 12 490 Kč.

Autor článku Adam Král