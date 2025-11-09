Nezapnuli jste si aktivitu na Apple Watch? Díky této funkci o své kroužky nepřijdete

- Zapomenout zaznamenat aktivitu je noční můra řady uživatelů Apple Watch
- S příchodem iOS 26.1 naštěstí přibyla nová funkce, díky které nám v takovém případě uleví
- Aplikace Kondice totiž umožňuje zpětně zaznamenat jakoukoli fyzickou aktivitu
Kdo používá chytré hodinky Apple Watch opravdu naplno jistě potvrdí, že na každodenním uzavíráním kroužků v aplikaci Kondice je něco uspokojivého. Samotné cíle si můžete nastavit podle sebe a dát si přesně takovou výzvu, která vám plně vyhovuje. Jenže občas se zkrátka stane, že jsme ve stresu či v časovém presu a zapomeneme na to nejdůležitější – zapnout si měření aktivity na hodinách. Ačkoli vás hodinky na některou aktivitu automaticky upozorní na možnost spuštění záznamu, u jiných máte smůlu. I když nám dá takové cvičení pořádně zabrat, všichni dobře víme, že pokud není zaznamenáno, vlastně se nepočítá.
Ideální funkce pro všechny zapomětlivé uživatele
Humor ale stranou. Zatímco dříve byste o tuto měření této aktivity nenávratně přišli a s tím i o zaznamenaný počet spálených kalorií a minut aktivity, s příchodem iOS 26.1 nastává zásadní změna, která vám sice zpětně aktivitu nedopočítá, ale alespoň vás zachrání od ztráty vašeho denního postupu v uzavírání kroužků. Novinkou je totiž možnost si manuálně zaznamenat absolvované cvičení, a to jakékoli, které se nachází v nabídce Applu.
U každé aktivity se liší možnosti, které můžete zpětně zaznamenat. Například v případě veslování na vodě lze zadat vzdálenost a délku a u plavání bazénu přibyde možnost nastavit délku jednoho bazénu, nicméně u většiny ostatních se musíte spokojit jen s délkou cvičení. Navíc máte možnost ovlivnit i množství spálených kalorií, jež se sice automaticky dopočítávají na základě algoritmu, avšak pokud chcete, můžete si zde zvolit i vlastní hodnotu. Samozřejmostí je pak také záznam vašeho úsilí, které má vliv na tréninkovou zátěž.
Jakmile záznam uložíte, během chvíle uvidíte, jak se vaše kroužky pro Pohyb a Cvičení aktualizují, aby zohlednily nové cvičení.
Nemyslím si, že by tuto novou funkci aktivní sportovci používali často, avšak jedná se o vítaný doplněk pro chvíle, kdy zkrátka zapomenete. Znamená to také, že uživatelé iPhonu mohou zaznamenávat cvičení v aplikaci Kondice bez nutnosti používat Apple Watch nebo AirPods Pro 3, což může přijít vhod těm uživatelům, kteří například jen jezdí na rotopedu a nechtějí si kvůli tomu kupovat chytré hodinky, ale rádi by se se svým cvičením pochlubili přátelům využívající aplikaci od Applu.