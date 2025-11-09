TOPlist

Nezapnuli jste si aktivitu na Apple Watch? Díky této funkci o své kroužky nepřijdete

Michael Chrobok
Michael Chrobok 9. 11. 8:00
0
Kroužky aktivity Apple Watch
  • Zapomenout zaznamenat aktivitu je noční můra řady uživatelů Apple Watch
  • S příchodem iOS 26.1 naštěstí přibyla nová funkce, díky které nám v takovém případě uleví
  • Aplikace Kondice totiž umožňuje zpětně zaznamenat jakoukoli fyzickou aktivitu

Kdo používá chytré hodinky Apple Watch opravdu naplno jistě potvrdí, že na každodenním uzavíráním kroužků v aplikaci Kondice je něco uspokojivého. Samotné cíle si můžete nastavit podle sebe a dát si přesně takovou výzvu, která vám plně vyhovuje. Jenže občas se zkrátka stane, že jsme ve stresu či v časovém presu a zapomeneme na to nejdůležitější – zapnout si měření aktivity na hodinách. Ačkoli vás hodinky na některou aktivitu automaticky upozorní na možnost spuštění záznamu, u jiných máte smůlu. I když nám dá takové cvičení pořádně zabrat, všichni dobře víme, že pokud není zaznamenáno, vlastně se nepočítá.

Ideální funkce pro všechny zapomětlivé uživatele

Humor ale stranou. Zatímco dříve byste o tuto měření této aktivity nenávratně přišli a s tím i o zaznamenaný počet spálených kalorií a minut aktivity, s příchodem iOS 26.1 nastává zásadní změna, která vám sice zpětně aktivitu nedopočítá, ale alespoň vás zachrání od ztráty vašeho denního postupu v uzavírání kroužků. Novinkou je totiž možnost si manuálně zaznamenat absolvované cvičení, a to jakékoli, které se nachází v nabídce Applu.

U každé aktivity se liší možnosti, které můžete zpětně zaznamenat. Například v případě veslování na vodě lze zadat vzdálenost a délku a u plavání bazénu přibyde možnost nastavit délku jednoho bazénu, nicméně u většiny ostatních se musíte spokojit jen s délkou cvičení. Navíc máte možnost ovlivnit i množství spálených kalorií, jež se sice automaticky dopočítávají na základě algoritmu, avšak pokud chcete, můžete si zde zvolit i vlastní hodnotu. Samozřejmostí je pak také záznam vašeho úsilí, které má vliv na tréninkovou zátěž.



Chytré hodinky Apple Watch Series 11



Nepřehlédněte

Apple Watch umí detekovat vysoký krevní tlak. Funguje to ale jinak, než si myslíte

Jakmile záznam uložíte, během chvíle uvidíte, jak se vaše kroužky pro Pohyb a Cvičení aktualizují, aby zohlednily nové cvičení.
Nemyslím si, že by tuto novou funkci aktivní sportovci používali často, avšak jedná se o vítaný doplněk pro chvíle, kdy zkrátka zapomenete. Znamená to také, že uživatelé iPhonu mohou zaznamenávat cvičení v aplikaci Kondice bez nutnosti používat Apple Watch nebo AirPods Pro 3, což může přijít vhod těm uživatelům, kteří například jen jezdí na rotopedu a nechtějí si kvůli tomu kupovat chytré hodinky, ale rádi by se se svým cvičením pochlubili přátelům využívající aplikaci od Applu.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Elon Musk se spoustou peněz (ilustrační obrázek)
Bude Musk prvním bilionářem? Tesla mu schválila pohádkovou odměnu, která snad ani nejde utratit
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
2
Snímek ze hry Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2 je úplně zdarma! Unikátní akce potrvá už jen pár dní
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 15:00
10
Dynamický ostrov na iPhonu
iPhone 18 Pro má mít menší výřez v displeji, Apple testuje inovativní řešení
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
1

Kapitoly článku