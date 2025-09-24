Apple Watch umí detekovat vysoký krevní tlak. Funguje to ale jinak, než si myslíte

- Chytré hodinky od Applu umí detekovat vysoký krevní tlak
- Nedělají tak ovšem aktivně, nýbrž skrze pasivní analýzu nasbíraných dat
- Pro stanovení diagnózy je potřeba aktivní měření tlakoměrem a návštěva lékaře
Problémy s vysokým krevním tlakem patří mezi nejčastější onemocnění související s našim nejdůležitějším svalem. V České republice trpí hypertenzí až 40 % osob ve věku 30–79 let, přičemž až čtvrtina nemocných o svém stavu nemá tušení. Mezi rizikové faktory tohoto onemocnění patří například obezita, stres, nezdravá strava a nedostatek pohybu. Vysoký krevní tlak přitom může vést k vážným komplikacím, jako je infarkt nebo mrtvice. Jeho odhalení je tak klíčové pro zahájení léčby, případně úpravy životního stylu.
Pasivní, nikoli aktivní detekce hypertenze
Ne každý si ale ihned poběží zakoupit tlakoměr, aby s pravidelností zjišťoval, zda právě on hypertenzí netrpí. Chytré hodinky jako například Huawei Watch D2 umí změřit tlak díky speciálnímu řemínku, který funguje na podobném principu jako manžeta tlakoměru, avšak jedná se o poměrně specifické zařízení, které není určeno pro každého a které má také své nedostatky. Delší dobu se v případě Applu hovořilo o tom, že také jeho nejprodávanější chytré hodinky na světě, Apple Watch, budou umět detekovat vysoký krevní tlak.
Právě s touto funkcí se Apple pochlubil během představení nové řady iPhonů 17, přičemž překvapivě tuto funkci uvolnil i pro starší modely. Na rozdíl od konkurence ale neměří vysoký krevní tlak aktivně, nýbrž pasivně. Hodinky analyzují data shromážděná v rámci monitoringu srdce pomocí nového algoritmu, aby zjistily, zda vykazují známky hypertenze. Upozornění na hypertenzi vyžadují minimálně 30 dní sběru dat a pokud je hypertenze identifikována, obdrží uživatel oznámení. Apple uvádí, že tato funkce je určena pro uživatele starší 22 let, kteří nejsou těhotní a u nichž ještě nebyla diagnostikována hypertenze.
Apple Watch vám tedy přímo neřeknou, zda máte aktuálně vysoký krevní tlak, ale mohou vám napovědět, že možná právě vy hypertenzí trpíte. Pokud chytré hodinky od Applu riziko zaznamenají, doporučí uživateli aktivní sledování krevního tlaku po dobu 7 dní skrze certifikované zařízení a následně konzultaci s lékařem. Na pravidelné měření vás bude aplikace Zdraví pravidelně upozorňovat. Apple nicméně varuje, že ne všichni lidé s hypertenzí obdrží oznámení a že tato funkce není určena k diagnostice, léčbě ani pomoci při léčbě hypertenze.