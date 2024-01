Neuvěřitelný nález: muž objevil zcela funkční iPhone, který vypadl z letadla

Co nejbizarnějšího jste objevili při procházce? Herní vývojář Seanathan Bates se na síti X pochlubil tím, že nalezl iPhone – navíc odemčený a zcela funkční. Ukázalo se, že k tomuto mobilnímu telefonu se váže velký příběh. Vypadl totiž z letadla, které mělo nehodu a za letu se mu utrhl kus trupu.

Národní úřad pro bezpečnost dopravy Spojených států amerických (NTSB) informoval v neděli na briefingu, že let číslo 1282 společnosti Alaska Airlines měl nehodu. V letadle Boeing 737 Max 9 došlo krátce po startu k explozivní dekompresi, při níž se oddělila část trupu a letadlo se muselo otočit a nouzově přistát na mezinárodním letišti v Portlandu, odkud původně vzlétlo.

Nikomu na palubě se nic nestalo a je jen zázrakem, že k vadě došlo skutečně hned po odlepení od země, jinak by taková porucha mohla být fatální. Při explozi však došlo k výrazné změně tlaku na palubě a část volně položených předmětů vylétla dírou v trupu ven. Mezi nimi byl zřejmě i iPhone, který pak nalezl Seanathan Bates při procházce u silnice.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024