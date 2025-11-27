Neúspěch iPhonu Air odrazuje konkurenci, vlny tenkých smartphonů se nejspíše nedočkáme

- Apple si od nového iPhonu Air hodně sliboval a konkurence jeho počínání bedlivě sleduje
- Neúspěch u spotřebitelů znamená, že v jeho stopách nejspíše půjdou jen ti nejodvážnější
- Své projekty na tenký smarthphone údajně zrušili třeba Xiaomi, Oppo nebo Vivo
Takřka pokaždé, když Apple v posledních letech představil nové iPhony, si určitá část internetu začala stěžovat na to, že gigant z Cupertina není dostatečně inovativní. V letošním roce se nicméně společnost rozhodla, že uštěpačné poznámky zlých jazyků utne a to modelem iPhone Air. Ten je svou výbavou i cenou posazený mezi základní model a Pro varianty, přičemž nahrazuje dlouhodobě neuspokojivý model Plus. Jeho hlavním trumfem je tenká konstrukce a design, který je skutečně velmi působivý. Jak to ale vypadá, Apple se tímto krokem úplně netrefil do vkusu zákazníků.
iPhone Air nejspíše nový trend neodstartuje
Patrné to bylo už na začátcích prodeje, kdy iPhone Air byl takřka jediným modelem, který jste mohli bez větších problémů zakoupit. Podle zpráv z Asie způsobují neuspokojivé prodeje iPhonu Air nepříjemnosti konkurentům Applu v podobě toho, že významní čínští prodejci mobilních telefonů ruší nebo pozastavují své vlastní projekty týkající se ultratenkých telefonů. Dvorní dodavatel Applu, kterým je firma Foxconn, údajně demontoval všechny své výrobní linky pro iPhone Air, zatímco další dodavatel, Luxshare, zastavil výrobu na konci října.
V důsledku špatného přijetí zařízení mezi spotřebiteli konkurující výrobci smartphonů, včetně Xiaomi, Oppo, Vivo a dalších, buď zrušili nebo upravili své plány vývoje modelů typu Air a přesunuli řešení eSIM určená pro tato zařízení na jiné výrobní linky. Xiaomi údajně plánovalo „skutečný model Air“, který by konkuroval produktu od Applu, zatímco Vivo se zaměřilo na tenkost v rámci své střední řady S. Obě společnosti nyní údajně zastavily související projekty, avšak oficiálně se k tomu nikterak nevyjádřily.
Apple na nový vzhled iPhonu Air hodně vsázel, avšak dosažení tenkého profilu 5,6 milimetrů vyžadovalo kompromisy. iPhone Air používá menší baterii a jediný zadní fotoaparát, přesto se stále pyšní prémiovou cenou. Vlažné přijetí na straně spotřebitelů údajně také donutilo Apple vrátit se k rýsovacímu prknu a podle serveru The Information Apple odložil uvedení druhé generace iPhone Air, aby mohl přepracovat design zařízení tak, aby se do něj vešla druhá kamera a zlepšila se výdrž baterie.