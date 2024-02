Nejzajímavější design za poslední roky? Maketa iPhone 16 odkazuje na legendu

iPhone 16 nejspíše projde velkou designovou proměnou

Týká se rozložení fotoaparátů na zadní straně

Fotomodul svým tvarem připomíná legendární iPhone X

Aktuální modely iPhonu s číslem 15 jsou již v prodeji nějaký ten měsíc a spekulace o tom, jak bude vypadat jejich nástupce jsou v plném proudu. O poprask se nyní postaral leaker Majin Bu, který na sociální síti X (dříve známé jako Twitter) zveřejnil dvojici snímků, na kterých se má nacházet maketa iPhonu 16. Vzhledem k tomu, že spekulace od Majina Bu nebyly v minulosti vždy přesné, je potřeba brát tyto snímky se značnou rezervou, avšak jedná se už o jeho druhý zdroj, který odkazuje na změnu rozložení fotoaparátů, tudíž na tom pravděpodobně něco bude.

iPhone 16: návrat ke kořenům?

A o jakou změnu se jedná? Pokud se potvrdí, půjde pravděpodobně o největší vizuální změnu designu od iPhonu 11. Ačkoli se v průběhu let telefony od Applu po designové stránce postupně vyvíjely, jejich hlavním poznávacím znakem bylo rozložení fotoaparátů na zadní straně v typickém modulu. Ten by v případě iPhonu 16 měl vzít za své, respektive Apple by se měl vrátit zpátky k rozložení, které poprvé použil u iPhonu X, který dosud představuje největší změnu, kterou iPhone mezigeneračně prodělal.

Fotomodul ve tvaru pilulky je pochopitelně o poznání výraznější, než jak tomu bylo v případě iPhone X, avšak odkaz na staršího sourozence zapřít nejde. Uvnitř fotomodulu se má nacházet dvojice fotoaparátů, konkrétně hlavní a širokoúhlý, což naznačuje, že tento design odpovídá základnímu iPhonu 16. Jaké rozložení fotoaparátů bude mít varanta Pro není prozatím jisté, avšak v jeho případě může Apple klidně zachovat stávající rozložení.

Očekává se, že díky vertikálnímu uspořádání fotoaparátu Apple přinese prostorové nahrávání videa do standardních modelů iPhone 16 a iPhone 16 Plus. Současné modely iPhone 15 mají úhlopříčné uspořádání fotoaparátu a nejsou schopny pořizovat prostorové video, což je funkce omezená na modely iPhone 15 Pro a náhlavní soupravu Vision Pro. Kromě aktualizovaného designu fotomodulu se na posledních prototypech iPhonu 16 objevilo také menší akční tlačítko, podobné tomu, které se používá na iPhonu 15 Pro, a na tlak citlivé tlačítko Capture pro natáčení videa, které je v jedné rovině s rámem zařízení.

Existence forem výrobců pouzder v této rané fázi nemusí nutně potvrzovat, že se společnost Apple rozhodla tento design aplikovat u iPhone 16. Formy mohly být jednoduše použity jako testovací vzorky na základě raných schémat. Výrobci pouzder také často vycházejí z počátečních návrhů pouzder pro chystané iPhony, takže snímky nemusí nutně odpovídat realitě.