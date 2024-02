Takto má vypadat iPhone 16. Apple kvůli Vision Pro změní fotoaparáty

Letošní iPhony 16 a 16 Plus údajně dostanou staronový design fotoaparátu

Apple zřejmě zahodí čtvercový fotomodul a vrátí se k oválnému

Důvod nového rozmístění čoček hledejme v soupravě Vision Pro

Pokud se nestane něco mimořádného, Apple na konci letošního léta opět obohatí mobilní svět o nové iPhony. Stejně jako v minulých letech bychom se měli dočkat čtyř nových modelů s očekávatelnou upgradovací politikou – vrcholné iPhony 16 Pro a 16 Pro Max by měly dostat zbrusu nové prvky výbavy, zatímco základní iPhone 16 a 16 Plus zdědí některé prvky z loňských „proček“. Jeden z nich se týká fotoaparátů, respektive jejich rozložení na zadní straně.

iPhone 16: designový návrat do éry iPhonu X

Podle několika zdrojů poskytujících textové i obrazové informace má Apple v plánu proměnit vzhled fotomodulu základního iPhonu 16. Zatímco u posledních generací firma z Cupertina nasazovala vystouplý čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy a diagonálně posazenými čočkami, u chystaného iPhonu 16 údajně použije jednodušší oválný modul se dvěma čočkami posazenými pod sebou. Tento design Apple dříve používal u iPhonů X a Xs, oproti nim ale mají letošní „šestnáctky“ obdržet větší čočky a LED blesk vyčleněný napravo od hlavního modulu.

Důvod této volby je poměrně jednoduchý – Apple chce, aby i základní iPhony 16 a 16 Plus uměly natáčet prostorové video, které umí přehrát AR/VR souprava Vision Pro. Tuto schopnost zatím mají pouze loňské „Pro“ modely, letos by se měly přidat všechny chystané jablečné telefony.

Výkon pro tyto účely by základním iPhonům 16 a 16 Plus chybět neměl, mají totiž dostat prakticky stejný čipset jako loňská „pročka“, byť možná s jiným označením. S novým čipsetem se má pojit i navýšení kapacity RAM na 8 GB a nasazení modernější konektivity Wi-Fi 6E. Z loňských top modelů mají iPhony 16 a 16 Plus získat i programovatelné akční tlačítko, naopak zklamání zřejmě přinesou displeje – ani letos se údajně základní iPhony nedočkají obrazovek s vyšší obnovovací frekvencí.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?