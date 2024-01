První informace o iPhone 16 (Plus): více RAM a rychlejší Wi-Fi

Apple vybaví letošní iPhony novými čipsety

Základní modely se mohou těšit na více RAM a na rychlejší Wi-Fi

U vrcholných „Pro“ modelů Apple nasadí modernější 5G modemy a zřejmě i podporu Wi-Fi 7

Od odhalení letošní generace iPhonů nás dělí zhruba devět měsíců, přesto se už nyní začínají objevovat první informace o jejich výbavě. Spekuluje se například o zvětšení displejů u vrcholných iPhonů 16 Pro a 16 Pro Max, kromě toho informátoři nezávisle na sobě zmiňují přidání kapacitní spouště fotoaparátu. Pochopitelně také dojde na navýšení výkonu a na zlepšení fotoaparátů, což je každoroční nutnost. A jaká vylepšení přijdou do základních iPhonů 16 a 16 Plus?

iPhone 16 a 16 Plus mají dostat 8 GB RAM

V posledních letech se stalo pravidlem, že základní iPhony dostávají s ročním zpožděním funkce známé z předchozí generace „pročkových“ iPhonů. U letošních iPhonů 16 a 16 Plus by tomu nemělo být jinak – analytik Jeff Pu z Haitong International Securities prozrazuje, že základní jablečné telefony letos obdrží nové čipsety obsahující 8 GB RAM.

Kapacitu operační paměti Apple nikdy u svých telefonů nezmiňuje, obvykle ji prozradí benchmarky krátce po uvedení nových telefonů. Loňské iPhony 15 a 15 Plus disponovaly pouhými 6 GB, příští generace by tak s 8 GB měla dorovnat vrcholné modely. V jejich případě se letos kapacita RAM navyšovat nemá.

Novější standard Wi-Fi

Jeff Pu také potvrzuje, že základní iPhony 16 a 16 Plus se dočkají modernějšího standardu Wi-Fi, konkrétně Wi-Fi 6E využívajícího frekvenční pásmo 6 GHz. I v tomto případě se bude jednat o dědictví z loňských „proček“.

Přestože se tedy může zdát, že iPhony 16 a 16 Plus bude jednoduše pohánět loňský čipset A17 Pro, nemusí to být pravda. Jeff Pu totiž před nedávnem přišel s tvrzením, že Apple u letošních iPhonů označení čipsetů sjednotí do jedné řady, pravděpodobně takto:

iPhone 16 a 16 Plus – čipset Apple A18 (odhadované jméno)

iPhone 16 Pro a 16 Pro Max – čipset Apple A18 Pro (odhadované jméno)

Jak moc se bude spekulovaný čip Apple A18 lišit od loňského A17 Pro, v tuto chvíli nevíme – minimálně kapacita RAM a podpora Wi-Fi 6E by měly být společné veličiny.

U čipové sady Apple A18 Pro odhadujeme nasazení modernějšího standardu Wi-Fi 7, který se podařilo dokončit teprve počátkem letošního roku.

Rychlejší sítě 5G

Všechny letošní iPhony si rovněž polepší v bezdrátové konektivitě, a to díky novým modelům od Qualcommu. iPhone 16 a 16 Plus mají po loňských „pročkách“ zdědit modem Snapdragon X70, vrcholné modely iPhone 16 Pro a 16 Pro Max pak údajně dostanou Snapdragon X75 z loňského února. Novější modem má zajistit lepší agregaci sítí, vyšší rychlosti stahování a odesílání, a v neposlední řadě o menší fyzické rozměry a nižší spotřebu. Snapdragon X75 rovněž přináší podporu standardu 5G Advanced, který zvyšuje výkon modemu s přispěním umělé inteligence.

Apple chtěl původně pro svá zařízení navrhovat vlastní modemy, avšak ani po letech vývoje se mu nepodařilo přinášet výsledky, a tak údajně celý projekt v loňském roce odpískal.