Apple překvapivě ukončil projekt, na kterém pracoval čtyři roky

Apple se snaží být ve vývoji a návrhu svých zařízení soběstačný, aby se nemusel spoléhat na technologie od konkurence. Jedním z největších úspěchů, kterých Apple v minulých letech dosáhl, jsou vlastní počítačové procesory, které zejména díky své vysoké efektivitě ukazují konkurenci záda. Čipová divize Applu se dlouho snaží vyvinout vlastní 5G modem, ovšem v této oblasti zatím selhává na plné čáře – podle nejnovějších informací se navíc zdá, že se situace v nejbližší době nezlepší.

Trnitá cesta za vlastním modemem začala u Applu v roce 2019, byť její základy byly položené ještě o několik let dříve. Od roku 2017 probíhal soudní spor mezi Applem a Qualcommem kvůli výši licenčních poplatků a dohodám o exkluzivitě na technologie týkající se 3G a 4G sítí. Za daných okolností nechtěl Apple s Qualcommem nadále spolupracovat, a proto se rozhodl s nástupem sítí 5G vsadit na modemy od konkurenčního Intelu.

Tento pokus dopadl přímo katastrofálně – projekt zkrachoval, neboť Intel nebyl schopný vývoj vlastního modemu dokončit. Apple se tak nakonec „musel“ s Qualcommem usmířit a uzavřít s ním smlouvu na odběr budoucích modemů. K tomu navíc v roce 2019 koupil za 1 miliardu dolarů nešťastnou modemovou divizi Intelu, aby na jejích základech výhledově vyvíjel modemy vlastní.

Vývoj jablečného modemu tedy oficiálně trvá od roku 2019, ovšem termín jeho uvedení se neustále posouvá. Tato komponenta je pro Apple zjevně zakletá, neboť firmě z Cupertina se dlouhodobě nedaří dosáhnout parametrů, jaké nabízí konkurence. Z tohoto důvodu Apple nejprve plánoval nasadit vlastní modem do levnějšího iPhonu SE a pro své vlajkové produkty nadále odebírat modemy od Qualcommu.

Že se Applu vývoj nedaří, naznačilo zářijové prodloužení smlouvy s Qualcommem do roku 2026, avšak jak se zdá, takových prodloužení zřejmě přijde v budoucnu více. Podle korejských zdrojů odvolávajících se na dodavatelské řetězce totiž Apple údajně celý projekt vlastního 5G modemu ukládá k ledu a plánuje celou divizi rozpustit. Tyto informace nezávisle potvrzuje i poměrně spolehlivý informátor Revegnus, který se pro změnu opírá o japonské zdroje přímo v Applu.

Breaking News: Apple is reported to discontinue its in-house modem development.

According to multiple sources, Apple is currently in the process of streamlining investments in its 5G modem development division and workforce over the past few years.

This suggests that attempts… pic.twitter.com/VrGkFhKfqQ

— Revegnus (@Tech_Reve) November 29, 2023