TOPlist

Největší kapacita v historii? Ohebný iPhone má mít rekordní baterii

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 11. 9:00
10
Koncept ohebného iPhonu ve stylu knížky
  • Apple údajně nechce podcenit výdrž své chystané skládačky
  • Ta nejspíše nabídne největší baterii v historii iPhonů
  • Navrch by měla mít i před konkurencí s Androidem

Apple ve svých telefonech nepoužívá zrovna největší baterie, nicméně díky dobré optimalizaci vydrží na jedno nabití stejně dlouho, v některých případech i déle než konkurence s Androidem. Jinak tomu jistě nebude ani v případě chystané skládačky, kolem které Apple už nějakou dobu krouží, avšak stále se neodhodlal k tomu, aby ji představil veřejnosti. K tomu by se měl rozhoupat příští rok, a ačkoli se o skládacím iPhonu objevilo mnoho spekulací, okolo výdrže baterie jsou zde stále otazníky.

Skládačka s největší baterií od Applu

Podle leakera s přezdívkou yeux1122 na korejském blogu Naver testuje Apple baterii s kapacitou 5 400 až 5 800 mAh, což by z ní činilo baterii s největší kapacitou ze všech současných i předchozích modelů iPhonu. Pro srovnání, iPhone 17 Pro Max má baterii s kapacitou 5 088 mAh. Pokud jde o srovnání s konkurenčními skládačkami, které jsou aktuálně na trhu, Google Pixel 10 Pro Fold má baterii o velikosti 5 015 mAh, zatímco Samsung Galaxy Z Fold 7 čerpá energii z 4400mAh akumulátoru.

Březnová spekulace ze stejného zdroje tvrdila, že Apple klade velký důraz na zlepšení energetické účinnosti a zároveň zeštíhlování klíčových komponent chystaného skládacího iPhonu, přičemž výdrž baterie je pro giganta z Cupertina údajně klíčovou prioritou. Nezávisle na tom známý analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že zařízení bude používat bateriové články s vysokou hustotou.

Nejnovější příspěvek tvrdí, že Apple se nakonec rozhodne pro kapacitu na horní hranici svého testovacího rozsahu, jak to zřejmě učinil již dříve u modelu iPhone Air. Podrobnosti údajně pocházejí ze zdroje v dodavatelském řetězci a blog v minulosti poskytoval přesné informace o strategii společnosti Apple v oblasti komponent, ale také se již mýlil, takže je namístě určitá opatrnost.



Koncept možné podoby ohebného iPhonu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Dobré zprávy pro fanoušky skládaček! iPhone Fold by mohl být levnější, než se očekávalo

Hned několik zdrojů se shodlo na klíčových specifikacích první skládačky z Cupertina, konkrétně na 7,8″ vnitřním displeji a 5,5″ vnějším panelu. Na těchto specifikacích se konkrétně shodli Ming-Chi Kuo, Jeff Pu a také Digital Chat Station ze sociální sítě Weibo. Očekává se také, že zařízení bude místo Face ID používat Touch ID integrované do bočního tlačítka, podobně jako iPad Air a iPad mini.



Nový Macbook Pro s čipem Apple M5



Nepřehlédněte

Apple Silicon slaví 5 let: revoluce, která navždy změnila svět Maců

Skládačka by měla být vybavena čtyřmi fotoaparáty, z nichž jeden bude přední, jeden vnitřní (pravděpodobně pod displejem) a dva zadní.  Pokud nedojde k nečekanému zpoždění, Mark Gurman z Bloombergu se domnívá, že skládací iPhone bude uveden na trh společně s modely iPhone 18 Pro na podzim roku 2026.

Vstoupit do diskuze (10)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Tancující robot s logem TikToku (ilustrační obrázek)
Méně AI na TikToku! Nové nastavení omezí doporučování generovaných videí
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 7:45
0
Vivoshare na Vivo X300
Vivo vyřešilo roky trvající problém. Vyzkoušeli jsme jejich “AirDrop” mezi Androidem a iPhonem
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:15
0
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang obklopený penězi (ilustrační obrázek)
Nvidia hlásí nejlepší výsledky v historii: rekordní tržby, vyprodané grafiky a ještě lepší výhled na další kvartál
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
0
EU Evropska unie unsplash
Konec otravných cookies lišt! Evropská unie rozvolňuje vlastní pravidla
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
1
Chytrý telefon Motorola Edge 50
Oblíbený bestseller je hit Black Friday. Edge 50 Fusion s prémiovou výbavou jen za 3 590 Kč
PR článek
PR článek PR článek včera 17:15

Kapitoly článku