Největší kapacita v historii? Ohebný iPhone má mít rekordní baterii

- Apple údajně nechce podcenit výdrž své chystané skládačky
- Ta nejspíše nabídne největší baterii v historii iPhonů
- Navrch by měla mít i před konkurencí s Androidem
Apple ve svých telefonech nepoužívá zrovna největší baterie, nicméně díky dobré optimalizaci vydrží na jedno nabití stejně dlouho, v některých případech i déle než konkurence s Androidem. Jinak tomu jistě nebude ani v případě chystané skládačky, kolem které Apple už nějakou dobu krouží, avšak stále se neodhodlal k tomu, aby ji představil veřejnosti. K tomu by se měl rozhoupat příští rok, a ačkoli se o skládacím iPhonu objevilo mnoho spekulací, okolo výdrže baterie jsou zde stále otazníky.
Skládačka s největší baterií od Applu
Podle leakera s přezdívkou yeux1122 na korejském blogu Naver testuje Apple baterii s kapacitou 5 400 až 5 800 mAh, což by z ní činilo baterii s největší kapacitou ze všech současných i předchozích modelů iPhonu. Pro srovnání, iPhone 17 Pro Max má baterii s kapacitou 5 088 mAh. Pokud jde o srovnání s konkurenčními skládačkami, které jsou aktuálně na trhu, Google Pixel 10 Pro Fold má baterii o velikosti 5 015 mAh, zatímco Samsung Galaxy Z Fold 7 čerpá energii z 4400mAh akumulátoru.
Březnová spekulace ze stejného zdroje tvrdila, že Apple klade velký důraz na zlepšení energetické účinnosti a zároveň zeštíhlování klíčových komponent chystaného skládacího iPhonu, přičemž výdrž baterie je pro giganta z Cupertina údajně klíčovou prioritou. Nezávisle na tom známý analytik Ming-Chi Kuo uvedl, že zařízení bude používat bateriové články s vysokou hustotou.
Nejnovější příspěvek tvrdí, že Apple se nakonec rozhodne pro kapacitu na horní hranici svého testovacího rozsahu, jak to zřejmě učinil již dříve u modelu iPhone Air. Podrobnosti údajně pocházejí ze zdroje v dodavatelském řetězci a blog v minulosti poskytoval přesné informace o strategii společnosti Apple v oblasti komponent, ale také se již mýlil, takže je namístě určitá opatrnost.
Hned několik zdrojů se shodlo na klíčových specifikacích první skládačky z Cupertina, konkrétně na 7,8″ vnitřním displeji a 5,5″ vnějším panelu. Na těchto specifikacích se konkrétně shodli Ming-Chi Kuo, Jeff Pu a také Digital Chat Station ze sociální sítě Weibo. Očekává se také, že zařízení bude místo Face ID používat Touch ID integrované do bočního tlačítka, podobně jako iPad Air a iPad mini.
Skládačka by měla být vybavena čtyřmi fotoaparáty, z nichž jeden bude přední, jeden vnitřní (pravděpodobně pod displejem) a dva zadní. Pokud nedojde k nečekanému zpoždění, Mark Gurman z Bloombergu se domnívá, že skládací iPhone bude uveden na trh společně s modely iPhone 18 Pro na podzim roku 2026.