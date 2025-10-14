Dobré zprávy pro fanoušky skládaček! iPhone Fold by mohl být levnější, než se očekávalo

- Ohebný iPhone by teoreticky mohl být levnější na výrobu
- Applu by se tím otevřela možnost prodávat „iPhone Fold“ za výrazně nižší cenu
- Variantou je také zachovat cenu podobnou konkurenci a zvýšit si marži
Skládačky jsou slibným segmentem chytrých telefonů, kolem kterého krouží nejeden velký výrobce zařízení. Všichni zároveň čekají, s čím se vytasí Apple, který si s představením vlastního ohebného iPhonu dává na čas. Gigant z Cupertina podle všeho připravuje skládačku ve stylu knížky, jež by se měla postavit přímo proti nekorunovanému králi této kategorie Samsungu Galaxy Z Fold 7. Přednosti knížkových ohebných zařízení jsou poměrně zřejmé, nicméně je zde také jeden handicap, který vynikne obzvláště ve srovnání se skládačkami ve stylu véčka, kterým je cena.
Levnější produkt, nebo vyšší marže?
Větší skládačky jsou pochopitelně dražší a cenově se pohybují okolo 50 tisíc korun, což už opravdu není pro každého. V případě Applu se dá předpokládat, že se s cenou nebude držet při zemi. Podle známého analytika Ming-Chi Kua může být výroba dlouho očekávaného skládacího iPhonu od Applu levnější, než se původně předpokládalo, a to díky výraznému snížení cen komponent, ze kterých se skládá nejsložitější součást každé skládačky – pant.
Ve své nové zprávě Kuo uvedl, že kloub navržený pro skládací iPhone by měl mít při zahájení hromadné výroby průměrnou prodejní cenu přibližně 70 až 80 dolarů (cca 1 500 až 1 700 korun), což je výrazně méně než tržní očekávání 100 až 120 dolarů nebo více (cca 2 100 až 2 500 korun). Kuo přisuzuje pokles nákladů nikoli levnějším materiálům, ale „optimalizaci konstrukce“ a vlivu Foxconnu na škálování výroby. Foxconn údajně uzavřel dohodu s tchajwanským výrobcem pantů Shin Zu Shing, aby převzal většinu objednávek pantů od Applu.
Nový podnik si zajistil zhruba 65 % celkových objednávek, zatímco firma Amphenol by měla dodávat zbývajících 35 %. Očekávaný pokles cen pantů by mohl být pro Apple významným přínosem. Výroba skládaček je nákladná, přičemž komplexní konstrukce pantů je spojena jak s mechanickými, tak finančními výzvami. Snížení průměrné ceny pantů o 20 až 40 dolarů oproti očekáváním by mohlo zvýšit marže Applu, případně umožnit agresivnější cenovou politiku.
Kuo také naznačil, že Luxshare-ICT, jeden z nejrychleji rostoucích výrobních partnerů Applu, by se po roce 2027 mohl stát dalším dodavatelem pantů, což by mohlo cenu ještě snížit. Mechanismus pantů je klíčovou součástí každého skládacího zařízení, protože určuje jak spolehlivost, tak dlouhodobou životnost. Zda snížení ceny pantů povede ke snížení maloobchodní ceny, nebo pouze k posílení marží Applu, je zatím otevřenou otázkou. První skládací iPhone cupertinského obra by měl být uveden na trh na podzim roku 2026, společně s modely iPhone Air 2, iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max.