Nezlomíš ho? Ohebný iPhone má dostat extrémně pevný rám, který se zatím nikde neobjevil

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 9. 10. 9:20
Koncept ohebného iPhonu
  • Apple pro svou skládačku údajně plánuje využít různé typy kovů
  • Analytici se nemohou ovšem shodnout, o jaké kovy půjde a jaké bude jejich využití
  • Pravděpodobně ale bude ohebný iPhone využívat titan a hliník, případně ocel

Ačkoli se může zdát, že na materiálu rámu v případě chytrého telefonu až tak nezáleží, opak je pravdou. Právě od pevnosti rámu se totiž odvíjí odolnost celého zařízení, neboť ten chrání přístroj před ohnutím a tím i poškozením vnitřních komponent. V případě iPhonů to v posledních letech byla u vybavenějších modelů sázka na ocel či titan, přičemž letos se Apple vrátil k hliníku, především kvůli lepšímu odvodu tepla. Otázkou ale zůstávalo, jak to bude v případě spekulované skládačky iPhone Fold.

Ocel, titan nebo snad hliník?

Jak naznačuje analytik Jeff Pu, Apple se chystá rozšířit použití titanu, který by měl využít jak v modelech iPhone Fold, tak v případě nástupce iPhonu Air. Není to poprvé, co se objevily spekulace o použití smíšeného kovového šasi pro skládací iPhone, protože již dříve v tomto roce analytik Apple Ming-Chi Kuo uvedl, že Apple bude používat kombinaci materiálů. Zatímco Pu tvrdí, že Apple použije titan a hliník, Kuo míní, že Apple použije titan a nerezovou ocel.

Ve svých spekulacích naznačil, že kloub skládacího iPhonu bude vyroben z nerezové oceli a titanu, zatímco rám zařízení bude vyroben pouze z titanu. Kuo také věří, že některé součásti kloubu budou vyrobeny z tekutého kovu, aby byla zajištěna vyšší odolnost. Kuo se o hliníku jako potenciálním materiálu pro skládací iPhone nezmiňuje, přičemž formulace Jeffa Pu není zcela jasná, pokud jde o to, jakým způsobem Apple tyto dva materiály použije, ale buď naznačuje, že Apple plánuje použít pro rám zařízení slitinu titanu a hliníku, nebo to může znamenat, že Apple použije titan v některých oblastech a hliník v jiných.



Malé množství hliníku se často používá v titanových slitinách a tyto dva kovy lze kombinovat i ve vyšších poměrech. Vzhledem k tomu, že titan je těžší než hliník, Apple možná také plánuje použít titan pro části rámu, které jsou vystaveny vyšší námaze, a hliník pro ostatní části, aby snížil hmotnost. Skládací iPhone od Apple by měl být součástí řady iPhone 18, která by měla být uvedena na trh na podzim roku 2026.

