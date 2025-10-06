iPhone 18 Pro Max možná nebude mít největší displej, Apple ho trumfne tímhle zařízením

- iPhone s označením Pro Max vždy platil za ten největší a nejvybavenější
- Příští rok ale může být všechno jinak
- Spekulovaná skládačka by mohla pořádně zamíchat kartami
Když chcete ten nejvybavenější iPhone s největším displejem, musíte sáhnout po modelu s označením Pro Max. Právě slovo Max jasně naznačuje, že se jedná o to největší, co vám Apple může v mobilním segmentu nabídnout. V případě chystané příští generace by tom tak ale nemuselo být. I když v případě použití slova Max jasně implikujete, že se jedná o to nejlepší možné, zkrátka maximálně, Apple se v tomto ohledu příliš sémantikou neřídí, ostatně stačí se podívat třeba na procesor M1 Max, který převyšuje varianta M1 Ultra.
iPhone 18 Pro Max nemusí mít největší displej v portfoliu Applu
Každopádně je zde pravděpodobnost, že iPhone 18 Pro Max nebude příští rok telefonem s největším displejem v portfoliu Applu. Gigant z Cupertina by měl totiž představit svou skládačku, na kterou uživatelé už nějaký ten pátek čekají. Jak ji Apple pojmenuje je otázkou a ačkoli se nabízí název iPhone Fold, není vyloučeno, že Apple překvapí a třeba jej pojmenuje iPhone Ultra, právě po vzoru svých procesorů.
Podle spekulací by vnější displej ohebného iPhonu měl mít velikost 5,5″, což je na dnešní standardy chytrých telefonů poměrně malý displej, nicméně po jeho rozevření by se uživatelé měli těšit ze 7,8″ ohebného panelu, tudíž by se jednalo o iPhone s největším displejem vůbec. Jen pro porovnání – iPhone 18 Pro Max by měl disponovat panelem o velikosti 6,9″ a není příliš pravděpodobné, že by Apple v příštím roce pro model Pro Max přichystal další zvětšování.
Nepřehlédněte
eDoklady: volili jsme s občankou v mobilu! Narazili jsme na problémy s technologií i komplikace u volební komise
Otázkou bude, jak se k případné skládačce postaví ti uživatelé, kteří jdou každým rokem do toho nejlepšího, co Apple nabízí. Ohebná skládačka totiž jistě nabídne největší displej, na druhou stranu zde budou patrně nějaké kompromisy, především v oblasti fotoaparátů. Druhou překážkou může být také cena, která přeci jen u skládaček ve stylu knížky není nejnižší a dá se předpokládat, že v případě Applu bude přesahovat hranici 2000 dolarů (cca 50 tisíc korun).