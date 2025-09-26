Nejnovější iPhony 17 rozebrány do posledního šroubku! Ukrývají nečekaná tajemství

- Známý server iFixit rozebral nejnovější iPhone 17 Pro a iPhone Air
- Překvapením u iPhonu Air je nejen konstrukční řešení, ale relativně snadná opravitelnost
- Naopak iPhone 17 Pro si oproti předchozí generaci pohoršil
Nové smartphony iPhone z řady 17 se Applu podle mnohých ohlasů povedly, ostatně pozitivní byly i předobjednávky a samotný start prodeje. Zatímco běžný zákazník se s telefony kalifornského giganta setkají jen jako s hotovým produktem, pohled dovnitř je vyhrazen jen pro výrobní továrny, respektive servisní techniky. Výjimkou jsou YouTube kanály, které se zabývají rozebíráním všech novinek a pohledu do jejich útrob, jenž mnohdy ukrývají nejedno tajemství. Výjimkou nejsou právě ani iPhony 17, které se dostaly do rukou technikům z iFixit.
iPhone 17 Pro je na tom hůř, než předchůdce
Ti se detailněji podívali na zoubek iPhonu 17 Pro, společně s nejtenčím smartphonem od Applu s názvem iPhone Air. Na základní model si ještě prozatím musíme počkat, nicméně v jeho případě novinek ukrývajících se uvnitř patrně nebude takové množství. A na co vlastně iFixit při rozebrání nejnovějších modelů přišel?
Baterie iPhone 17 Pro je připevněna k hliníkovému rámu pomocí šroubů Torx Plus což znamená, že při výměně baterie nebude nutné řešit lepidlo. Baterie se nachází nad čipsetem A19 Pro, který obsahuje systém chlazení výparníkovou komorou. Teplo z čipu je odváděno do této komory, která jej rozvádí po celém hliníkovém rámu. Chladicí systém využívá mřížku mezi dvěma deskami k distribuci tekutiny po celé komoře, přičemž tekutina vedle A19 Pro se vaří a mění se v páru, která se pak shromažďuje na druhé straně a ochlazuje se, kondenzuje zpět do kapek, které jsou posílány zpět přes mřížkovou strukturu.
iFixit vyzkoušel také odolnosti proti poškrábání hliníkového rámu modelu iPhone 17 Pro ve kterém zjistili, že plocha kolem fotoaparátu je skutečně náchylná k poškrábání. Ostrá a plochá hrana modulu fotoaparátu neumožňuje, aby eloxovaný povrch dobře přilnul, takže barva se může odřít, pokud je vystavena tvrdým předmětům, jako jsou klíče.
Modely iPhone 17 Pro jsou bohužel hůře opravitelné než předchozí generace, protože Apple odstranil design s dvojitým vstupem, který umožňoval opravy ze zadní i přední strany zařízení. Ze zadní strany je možné opravit pouze bezdrátovou nabíjecí soustavu nebo vyměnit zadní sklo, zatímco výměna baterie, modulu fotoaparátu nebo portu USB-C vyžaduje demontáž displeje. Například výměna portu USB-C vyžaduje odstranění 22 šroubů, což je proces, který iFixit shledal zdlouhavým. Celkově si iPhone 17 Pro odnesl od iFixit hodnocení opravitelnosti 7 z 10.
iPhone Air lze opravit překvapivě snadno
A jak je na tom nejtenčí iPhone všech dob? Aby se všechny potřebné komponenty vešly do 5,6mm tenkého těla, Apple navrhl umístění všech důležitých komponent do sekce fotomodulu. Základní deska iPhonu Air je částečně umístěna uvnitř modulu fotoaparátu, což poskytuje prostor pro velkou baterii. Poloha základní desky také zajišťuje, že je chráněna před poškozením ohnutím. V iFixit se pochopitelně pokusili smartphone ohnout, nicméně tak udělali až po rozebrání, přičemž samotný rám nebyl tak odolný, jako v plně osazeném telefonu. Rám se snadno ohnul, protože obsahuje slabá místa v podobě plastových předělů, ve kterých se nacházení výstupy antén.
Server iFixit rozebral také externí baterii MagSafe, kterou Apple navrhl pro iPhone Air, přičemž během rozebrání spekulovali, že Apple používá pro toto příslušenství stejnou baterii jako právě v iPhonu Air. To se nyní potvrdilo a Apple skutečně do baterie MagSafe zabudoval totožnou baterii, jako se nachází v iPhonu Air. Baterie má kapacitu 12,26 Wh a lze ji bez problémů vyjmout z baterie MagSafe a vložit do iPhone Air.
Ačkoli má iPhone Air tenčí design než je běžné, je jeho oprava snazší, než by se mohlo zdát. Displej se do těla pouze zacvakává a zadní sklo také se snadněji demontuje. U baterie Apple používá lepidlo, které lze uvolnit pomocí elektrického proudu s nízkým napětím. Jedná se o design, který Apple představil loni u iPhone 16 a nyní jej rozšířil i na další modely. USB-C port, který Apple vyrábí skrze 3D tisk, je vyroben ze slitiny titanu, která není tak odolná proti poškrábání jako rám, ale je konstrukčně robustní. Port USB-C je přilepený, ale je modulární a v případě potřeby jej lze odstranit.
Základní deska iPhonu Air obsahuje modem C1X 5G, síťový čip N1 a čipset A19 Pro, které navrhnul samotný Apple. iPhone Air je první iPhone, který má takové množství vlastních čipů navržených přímo gigantem z Cupertina. Ostatní modely iPhone 17 mají také A19 a N1, ale iPhone Air má navíc C1X namísto modemu Qualcommu. Co se týče opravitelnosti, dal server iFixit iPhonu Air solidní známku 7 z 10.