iPhone 17 Pro Max v crashtestu: jak obstál při pádech z různých výšek?

- Známý youtuber podrobil nejvybavenější iPhone testu odolnosti
- Během pádů na zem z různé výšky prokázal překvapivou výdrž
- Dobré výsledky nicméně neznamenají, že je iPhone 17 Pro Max nezničitelný
Nová řada chytrých telefonů od Applu je v prodeji teprve od konce minulého týdne, nicméně je velmi pravděpodobné, že některým z uživatelů už stihnul vypadnout z kapsy či jej upustili na zem z nějakého jiného důvodu. Právě pády na zem patří mezi nejčastější příčiny poškození smartphonu, což u zařízení za desítky tisíc korun není radostná zpráva. Obzvláště infarktová situace to je u toho nejvybavenějšího modelu nové řady, tedy iPhonu 17 Pro Max, jehož cena začíná na přibližně 35 tisících korunách.
Přežil iPhone 17 Pro Max pád na beton?
Jak si ale poradí nejdražší smartphone od Applu s pádem na zem? To zjišťoval youtuber MadMatta, který to v praxi ověřil za nás. Výsledky jeho testu jsou poměrně překvapivé – sklo na přední i zadní straně iPhonu 17 Pro Max přežilo všechny pády z běžné výšky (od kolen až po hlavu), přičemž poškození utrpěl pouze hliníkový rám podle toho, v jakém místě se potkal se zemí. To nicméně youtubera neuspokojilo, a tak začal vyhazovat iPhone do vzduchu, aby zjistil, kdy se sklo nakonec rozbije.
Kdo by čekal, že se mu to podaří velmi rychle, odešel od videa zklamaný. iPhone 17 Pro Max totiž vše přežil bez ztráty kytičky. Přední a zadní sklo Ceramic Shield přežilo pád do vzduchu a dopad na beton a iPhone 17 Pro Max stále fungoval. Fotoaparáty nebyly nikterak poškozeny a jediné, co doznalo újmy, byl hliníkový rám. Závěrem se tedy dá říci, že iPhone 17 Pro Max je odolnější, než by jeden čekal, alespoň co se týče pádů v běžných situacích.
Nové iPhony už procházejí prvními testy odolnosti, jak bývá zvykem u každých nových smartphonů. Zatímco někteří mají své standardizované způsoby, jak ověřit odolnost jednotlivých částí a zjistit jejich náchylnost k poškození, jiní raději vsází na testování v reálných situacích, do kterých se může dostat každý z nás.
I přes to, že iPhone 17 Pro Max dopadl v nejednom testu odolnosti dobře, to neznamená, že byste neměli na svůj nový telefon aplikovat ochranné sklo a používat pouzdro – chytré telefony totiž nejsou nerozbitné a může se velmi snadno stát, že jeden nešikovný pád vás přinutí navštívit servis.