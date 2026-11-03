Nejlepší třetí kvartál v historii. Apple utržil 114,5 miliardy dolarů a dál roste

- Apple oznámil další rekordní finanční výsledky
- Tržby zvedaly iPhony a počítače Mac
- Kontinuálně rostou i příjmy ze služeb
Apple si dal s oznámením finančních výsledků za poslední čtvrtletí na čas – dosud zveřejňoval finanční zprávy den po Microsoftu, tedy v noci ze čtvrtka na pátek, tentokrát tak učinil o týden později v noci z pondělí na úterý. To ale nesnižuje úctyhodné výsledky, kterých firma z Cupertina dosáhla.
Rekordní tržby díky iPhonu a Macu
Apple ve třetím čtvrtletí letošního roku vykázal tržby ve výši 114,5 miliard dolarů (asi 2,5 bilionu korun), což je o 12 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk firmy vyrostl o 11,8 procent na 30,7 miliard dolarů (asi 667 miliard korun). V rámci třetího čtvrtletí se jedná o nejlepší čísla v historii firmy, lepší výsledky firma vykazuje pouze ve čtvrtých „vánočních“ kvartálech.
Z hlediska jednotlivých odvětví vypadají tržby následovně:
- iPhone: 57,6 miliard USD (o 17,5 procent více než loni)
- Mac: 10,8 miliard USD (o 23,7 procent více)
- iPad: 6,2 miliard USD (o 10,4 procent méně)
- Příslušenství: 8,3 miliard USD (o 7,9 procent méně)
- Služby: 31,6 miliard USD (o 9,8 procent více)
Za vyššími tržbami z iPhonů stojí dva faktory – Apple jednak na zářijové keynote představil pouze prémiové modely iPhone 18 Pro (Max) a Duo, a ty navíc ještě mezigeneračně zdražil. Dá se tedy předpokládat, že absolutní počet prodaných kusů je nižší než loni, avšak vyšší ceny jednotlivých kusů nakonec zapříčinily celkově vyšší příjmy. Předobjednávky iPhonu Duo (na který bude spousta zájemců čekat až do příštího roku) do příjmů zahrnuty nejsou.
Překvapivý je poměrně drtivý nárůst tržeb z počítačů Mac. Čerstvě představené MacBooky Pro s dotykovým displejem se do těchto výsledků ještě nepropsaly, jedinými „novými“ stroji v předmětném období byly upgradované stolní počítače Mac mini a Mac Studio představené na konci srpna.
Pokles tržeb z tabletů iPad tolik překvapivý není – většina jablečných tabletů je těsně před upgradem. Apple teprve minulý týden představil zbrusu nový iPad mini, zbytek portfolia (základní iPad, iPad Air a iPad Pro) má být podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg aktualizován v první polovině příštího roku.
Z prodeje nositelné elektroniky a příslušenství do domácnosti Apple utržil o 7,9 procent méně než loni, avšak dá se předpokládat, že v současném kvartále bude situace výrazně lepší. Promluví do ní prodeje nově představené produkty pro chytrou domácnost – HomeView, HomePod mini či nová Apple TV. Příjmy Applu se služeb stále nenarazily na svůj strop, neboť v tomto odvětví firma kontinuálně roste.
Apple si věří i do budoucna, a to navzdory paměťové krizi, která zapříčiňuje slabší dodávky pamětí a jejich vysoké ceny. Díky novým produktům (za vyšší ceny) a důrazu na umělou inteligenci bychom měli i v dalších kvartálech očekávat rekordní finanční výsledky, zejména na jaře, kdy Apple představí tři nové iPhony (iPhone 18, 18e a Air 2), nové tablety a pravděpodobně i novou generaci počítačů MacBook Air.