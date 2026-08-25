Nový Mac mini a Mac Studio: Apple představil dokonalé stroje pro lokální AI modely

- Apple protnul letní nudu představením nových procesorů M6 a M5 Ultra
- Rovnou je osadil do nového Macu mini a Macu Studio zaměřeného na lokální AI
- Cenově dostupnější Mac mini startuje na 26 tisících, Studio pořídíte od 70 tisíc korun
Apple dnes výrazně rozšířil nabídku svých stolních počítačů. Nové generace se dočkaly hned dva modely: kompaktní Mac mini a výrazně výkonnější Mac Studio. Zatímco menší počítač přichází jako první Mac s novým čipem M6, vrcholná pracovní stanice dostává čipy M5 Max a zcela nový M5 Ultra. V obou případech Apple tlačí zejména výkon určený k provozu lokálních AI modelů a nástrojů s tím spojených.
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Mac mini a zbrusu nový M6
Největší novinkou menšího Macu je čip M6, který Apple označuje za svůj první procesor vyráběný 2nm technologií. Základní konfigurace nabídne 12jádrové CPU a 12jádrové GPU, přičemž grafická část obsahuje Neural Accelerators určené pro akceleraci úloh spojených s umělou inteligencí.
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Ve srovnání s předchozím Macem mini s čipem M4 má novinka nabídnout až 40% nárůst výkonu procesoru, dvojnásobný grafický výkon a až čtyřnásobně rychlejší AI výpočty. Zrychlit se má také úložiště. Základní model nabídne 16 GB jednotné paměti, maximem je 32 GB.
Pro náročnější uživatele Apple připravil variantu s čipem M5 Pro. Ta může mít až 18jádrové CPU, 20jádrové GPU a až 64 GB jednotné paměti. Propustnost paměti dosahuje 307 GB/s, což má pomoci nejen při práci s 3D grafikou nebo videem, ale také při provozování větších AI modelů přímo na počítači.
Nový Mac mini se dočkal také modernější konektivity. Obě verze podporují Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a standardně 2,5Gb Ethernet s možností konfigurace na 10Gb variantu. Základní model s M6 nabídne tři porty Thunderbolt 4, výkonnější M5 Pro pak Thunderbolt 5.
Mac Studio míří na ty nejnáročnější
Pokud je Mac mini určený jako univerzální kompaktní desktop, Mac Studio zůstává strojem pro profesionály, kteří potřebují maximální výkon. Nová generace přichází s čipy M5 Max a M5 Ultra. První zmíněný nabídne 18jádrové CPU, až 40jádrové GPU a maximálně 128 GB jednotné paměti. Apple slibuje až o 50 % vyšší grafický výkon oproti předchozí generaci a výrazné zrychlení při práci s videem, 3D grafikou i nástroji využívajícími AI.
Skutečným monstrem je ale M5 Ultra. Vrcholná konfigurace disponuje až 36jádrovým procesorem, 80jádrovým GPU a především až 512 GB jednotné paměti. Propustnost paměti dosahuje 1,2 TB/s, takže Mac Studio bude schopné provozovat i velmi rozsáhlé jazykové modely lokálně.
Apple u nové generace hodně zdůrazňuje právě práci s AI. Výrobce uvádí až 4,3× vyšší výkon při AI výpočtech oproti předchozí generaci a možnost propojit více počítačů Mac Studio pomocí Thunderboltu 5. Kromě toho také:
- až 15,4× rychlejší trénování CopyCat ML ve Foundry Nuke než na Macu Studio s M1 Ultra a až 3,3× rychlejší ve srovnání s M3 Ultra,
- až 9,8× rychlejší zpracování LLM promptů v LM Studiu než na Macu Studio s M1 Ultra a 4× rychlejší ve srovnání s M3 Ultra,
- až 8,2× rychlejší generování obrázku z textu než na Macu Studio s M1 Ultra a až 4,3× rychlejší ve srovnání s M3 Ultra,
- až 4,7× rychlejší rendrování scén v Maxon Redshiftu než na Macu Studio s M1 Ultra a až 1,7× rychlejší ve srovnání s M3 Ultra.
Nové Macy dorazí v září
Design obou počítačů zůstává prakticky beze změny, Apple se tentokrát soustředil především na výrazný generační posun výkonu. Zajímavé je především to, jak se nabídka začíná jasně dělit: Mac mini má být dostupným a velmi výkonným desktopem pro běžné i náročnější uživatele, zatímco Mac Studio se stále více profiluje jako kompaktní pracovní stanice pro vývojáře, tvůrce obsahu a práci s rozsáhlými AI modely.
Předobjednávky obou novinek začínají dnes, do prodeje se dostanou 22. září. Mac mini s M6 bude začínat na ceně 25 990 korun, varianta s M5 Pro vyjde v základu na 47 990 korun. Mac Studio postavený na čipsetu M5 Max se bude prodávat od 69 990 korun, ještě výkonnější model s M5 Ultra vyjde na 154 990 korun.
Naopak pokud jde o nejvýkonnější varianty, Mac mini ve verzi s M5 Pro, 64GB jednotnou pamětí, 8TB SSD a 10Gb Ethernet portem vyjde na 200 tisíc korun. Ještě o mnoho úrovní výš je pak Mac Studio s M5 Ultra (36jádrové CPU a 80jádrové GPU), 256GB jednotné paměti a 16TB SSD, za který vážení zájemci zaplatí bratru 538 990 korun.