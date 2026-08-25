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Apple uvádí procesory M6 a M5 Ultra. První zaujme efektivitou, druhý dechberoucím výkonem

Jakub Karásek
Jakub Karásek 25. 8. 17:30
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apple Studio display
  • Apple dnes představil dva nové počítačové procesory
  • Apple M6 je jako první vyráběn 2nm procesem, což znamená nebývalou efektivitu
  • Apple M5 Ultra zase nabízí gigantický výkon, zejména při práci s umělou inteligencí
  • Oba čipy jsou v první vlně určené do stolních počítačů Mac mini a Mac Studio

Apple netradičně na konci letních prázdnin představil nové počítačové procesory M6 a M5 Ultra, kterými vybavil své stolní počítače Mac mini a Mac Studio. Apple M6 je vůbec prvním komerčně dostupným čipem vyráběným 2nm procesem, druhý z nich je zase nejvýkonnější procesor, který kdy Apple představil.

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Apple M6: první 2nm procesor na světě

Začněme nejprve procesorem Apple M6, který je pravděpodobně prvním i posledním procesorem této generace. Spekuluje se totiž, že Apple v generaci M6 vynechá výkonnější varianty (Pro, Max a Ultra), aby mohl rychle přeskočit na generaci M7 – údajně kvůli chystaným revolučním AI novinkám. Apple M6 si přitom rozhodně pozornost zaslouží, jedná se totiž o vůbec první komerčně dostupný čipset, který je vyráběný 2nm výrobním procesem, což znamená více tranzistorů na menší ploše, a tím celkově větší efektivitu.

Apple M6

Kromě výrobního procesu Apple zapracoval i na samotné architektuře čipsetu. Procesor se nově skládá z 12 jader v konfiguraci 2+4+6 (supervýkonná, výkonná a úsporná), přičemž zapojením všech jader bychom měli získat o 20 procent vyšší výkon než u předchozí generace. Jednojádrový výkon pak má být podle Applu nejvyšší na světě.

O dvě jádra na celkových 12 si polepšil i grafický čip, což znamená nejen vyšší grafický výkon, ale také výrazně rychlejší lokálně zpracovávané AI výpočty. Apple totiž svazuje grafická jádra s neurálními akcelerátory, a navíc je součástí čipsetu i nový dvojitý 16jádrový Neural Engine. Tato kombinace má přinášet až o 30 procent vyšší špičkový AI výkon.

Mac mini s procesorem Apple M6

Čip M6 rovněž přináší vylepšenou architekturu stínovacích jader, dynamickou mezipaměť a akcelerované sledování paprsků. Grafický čip rovněž zvládá o 50 procent rychleji zpracovávat geometrii, což ocení nejen hráči her, ale i uživatelé kreativních aplikací. Apple u čipu M6 navýšil propustnost sdílené paměti na 170 GB/s, maximální kapacita zůstává 32 GB.

Apple M5 Ultra: nejvýkonnější procesor, jaký kdy Apple představil

Druhou představenou novinkou je procesor Apple M5 Ultra určený do stolního počítače Mac Studio. Jelikož se díky souběžné premiéře procesoru M6 jedná o čip „minulé“ generace, je vyrobený starším 3nm procesem – to mu možná malinko ubírá na efektivitě, nicméně procesory Ultra jsou u Applu hlavně o maximálním výkonu. A toho má M5 Ultra nadbytek.

Apple M5 Ultra

Apple M5 Ultra je vůbec prvním procesorem od Applu, který využívá čtyřčipovou architekturu. Novinka v sobě propojuje skrze technologii UltraFusion dva čipy M5 Max, díky čemuž se podařilo navýšit propustnost mezi jednotlivými čipy na víc než 4,4 TB/s – díky tomu se tato čtveřice čipů chová jako jeden supervýkonný procesor. Apple M5 Ultra může mít až 36 procesorových jader – 12 supevýkonných a 24 výkonných. Ve srovnání s M3 Ultra má být jednojádrový výkon vyšší o 25 %, vícejádrový až o 30 %.

Apple M5 Ultra dostal do výbavy až 80jádrovou grafiku, která má nabídnout až o 40 procent vyšší grafický výkon než M3 Ultra. Na každém grafickém jádru „visí“ i vlastní neurální akcelerátor, díky čemuž tento čip poskytuje až 4,5× vyšší výkon při lokálních AI výpočtech. Na ně je připraven i 32jádrový Neural Engine. Grafický čip rovněž dostal nejnovější architekturu stínovacích jader, hardwarově akcelerované síťové stínování a sledování paprsků třetí generace.

Mac Studio s procesorem Apple M5 Ultra
Mac Studio s procesorem Apple M5 Ultra

Apple M5 Ultra lze spárovat s až 512 GB sdílené paměti, avšak v současné paměťové krizi Apple takovou konfiguraci nenabízí – maximum v počítači Mac Studio činí 256 GB. Varianta s 512 GB sdílené paměti by měla být dostupná koncem října, ovšem příplatek za tuto kapacitu bude ohromný. Propustnost pamětí se zvýšila o 50 procent na 1,2 TB/s, což se opět pozitivně projeví při práci s umělou inteligencí.

V prvních počítačích za měsíc

Nově představené procesory jsou v tuto chvíli svázané se stolními počítači Mac mini a Mac Studio, které jsme si podrobně popsali v tomto článku. Oba stroje je možné předobjednat již dnes, do prodeje se ale nové počítače dostanou až 22. září.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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