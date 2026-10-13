Apple po čtyřech letech odhalil novou Apple TV: je dražší a vládne ji Siri AI

- Očekávaný refresh Apple TV přinesl hned několik zásadních vylepšení
- Kromě podpory umělé inteligence Siri AI jsme se dočkali také výkonnějšího hardwaru
- Cena se sice sjednotila, bohužel ale došlo ke zdražení
Na dnešní představení novinek zaměřených na chytrou domácnost řada uživatelů dlouho čekala. Apple se rozhodl nejen odhalit novinky v podobě ústředního centra domácnosti HomeView, ale konečně oživil i některé starší produkty, jako chytrý reproduktor HomePod mini a především televizní krabičku Apple TV. Poslední generace Apple TV 4K byla představena v listopadu 2022, tudíž na nějakou tu aktualizaci už byl nejvyšší čas. Co všechno nabízí?
Na první pohled stejná, uvnitř ale jiná
Po stránce designu můžeme s klidným svědomím zmínit otřepanou frázi „proč měnit něco, co funguje“. Apple se do žádných velkých experimentů nepouštěl a z hlediska vzhledu jsme se opět dočkali malé černé krabičky, kterou připojíte k televizi a dále se o ni nestaráte. To nejzajímavější se odehrává pod kapotou. Tady Apple pochopitelně neváhal nasadit umělou inteligenci Siri AI, jejíž schopnosti jsou totožné, jako na chytrém telefonu iPhone či na tabletech iPad. Pro nás Evropany to nicméně znamená, že si novinek spojených s AI alespoň prozatím moc neužijeme.
V souvislosti s nasazením umělé inteligence se ale Apple TV dočkala novějšího čipsetu A19 v doprovodu 8 GB RAM, přičemž nechybí ani speciální čip Apple N1 starající se o konektivitu – samozřejmostí je tak Wi-Fi 7, Bluetooth 6 či Thread.
Výkonnější hardware je zárukou nejen plynulejšího prostředí, ale také lepšího herního zážitku, neboť nechybí podpora například pro ray tracing či mesh shading, což hráči jistě ocení, byť Apple TV není plnohodnotnou konzolovou alternativou. Čip A19 obsahuje také nový specializovaný dekodér AV1, který umožňuje efektivnější streamování ve vysoké kvalitě při nižší spotřebě šířky pásma.
Vylepšení se dočkal také ovladač Siri Remote, který disponuje nejen mikrofony, ale také reproduktorem, takže jej snadněji najdete, pokud vám kupříkladu zapadne do gauče. V souvislosti s vyšším výkonem pro hraní her se spekulovalo také o představení herních ovladačů, nicméně na ty si ještě budeme muset počkat.
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Jako u všeho se chleba láme v případě ceny. Předchozí generaci Apple prodával za 5490 korun v případě Wi-Fi verze a pokud jste chtěli využít připojení prostřednictvím Ethernet kabelu, vyšla vás Apple TV 4K na 6990 korun. Ta současná už není k dispozici ve dvou variantách, ale jen v jedné, což je pozitivní, nicméně negativum se pojí s cenou, kterou Apple stanovil na 7990 korun. Na rozdíl od nového HomePodu mini či HomeView ale čeští zákazníci nemají důvod ke smutku – do prodeje se nová generace Apple TV 4K dostane 13. listopadu a už dnes si ji můžete předobjednat.