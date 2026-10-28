Apple překopal MacBook Pro od základů: tenčí a lehčí tělo, dotykový OLED a návrat svítícího loga

- Apple představil novou generaci počítače MacBook Pro
- Hlavní novinkou je jednoznačně dotykový OLED displej s dynamickým ostrůvkem
- Po letech se také vrací svítící nakousnuté jablíčko na zádech
- Ceny na českém trhu startují na 84 990 korunách
Dnes je třetí, a pravděpodobně poslední den v tomto týdnu, kdy Apple uvádí nové produkty. Po vylepšeném iPadu mini, 14″ MacBooku Pro a stolním počítači iMac nyní konečně přichází novinka, na kterou všichni čekali – zbrusu nový MacBook Pro s dotykovým OLED displejem.
Tenčí, lehčí a se svítícím jablíčkem
Nový MacBook Pro se po stránce designu nijak výrazně neliší od minulé generace, což ale není nijak na škodu – proč měnit něco, co je léty prověřené a dokonale funguje? Počítač opět navenek reprezentuje hliníkové unibody tělo s vaničkovým designem, avšak oproti předchozím notebookům je zde viditelná „novinka“ – svítící logo Applu uprostřed víka.
Apple se s tímto rozpoznávacím znamením rozloučil na konci roku 2015, kdy představil 12″ MacBook, poté už tento atribut nenasadil do žádného dalšího počítače. S novými MacBooky Pro tak každý i ve tmě pozná, že vlastníte aktuálně nejlepší přenosný počítač od Applu.
Nový MacBook Pro opět přichází ve dvou velikostech, přičemž u obou potěší výrazná redukce tloušťky a hmotnosti:
- 14″ model má v pase 1,5 cm a váží 1,38 kg (o 0,5 mm a 0,22 kg méně než předchozí generace)
- 16″ model má v pase 1,6 cm a váží 1,82 kg (o 0,8 mm a 0,32 kg méně než předchozí generace)
Tandemový OLED s dynamickým ostrůvkem
Hlavní novinkou aktualizovaných MacBooků Pro jsou nové displeje. Apple se konečně po dlouhých letech odhodlal použít ve svých počítačích OLED panely, a to v jejich nejdokonalejší podobě. Firma z Cupertina zavádí marketingový název PROLED XDR, za kterým se skrývají kalibrované tandemové OLED obrazovky s přesnými barvami, vysokým jasem a bleskurychlou odezvou.
PROLED XDR se pyšní vysokým kontrastem 10 000 000 : 1, špičkovým jasem až 2 000 nitů (v HDR) a technologií ProMotion, která umí dynamicky měnit obnovovací frekvenci mezi 10 a 120 Hz. Profesionálové ocení schopnost vykreslit barvy v barevných spektrech DCI-P3 a Adobe RGB, z 80 procent je podporován barevný gamut Rec. 2020 používaný například při úpravách HDR videí.
Menší z obou počítačů je vybaven 14,2″ obrazovkou s rozlišením 3 024 × 1 964 pixelů, větší dostal mírně větší 16,3″ panel s rozlišením 3 024 × 1 986 pixelů. V obou případech lze obrazovku volitelně vybavit nanotexturou pro snížení okolních odlesků, což společně s vysokým jasem přispívá k nerušenému používání počítače za ostrého světla.
Méně rušivý je i výřez pro webkameru. Apple odstranil původní nevzhledný tvar a nahradil jej dynamickým ostrůvkem, který důvěrně znají majitelé iPhonů. Stejná je i funkčnost – okolo tohoto prvku je možné rozbalovat důležité informace a interagovat s nimi. Bohužel ani letos jsme se v MacBoocích nedočkali technologie Face ID – notebooky se stále odemykají čtečkou otisků prstů v zamykacím tlačítku.
Poprvé s dotykovým displejem
Displej nových MacBooků Pro nepřináší z iPhonů pouze tvar výřezu, ale také dotykovou vrstvu. Ano, slyšíte správně – obrazovky počítačů lze nově ovládat prsty. Apple se tomuto řešení dlouhé roky vyhýbal, namísto něj před lety nasadil dotykový interaktivní klávesnicový řádek Touch Bar, který ale záhy zavrhl – profesionálové dali Applu najevo, že namísto měnícího se dotykového řádku dávají přednost poslepu naučeným klávesovým zkratkám.
Nové MacBooky Pro díky dotykovému displeji rozšiřují možnosti ovládání – Apple do prostředí macOS přidal podporu multidotykového ovládání, takže je možné skrze obrazovku provádět stejná víceprstá kouzla jako na trackpadu – posouvat webové stránky, přibližovat, oddalovat a rotovat fotografie, přitahovat okna aplikací k okrajům obrazovky apod. Dotykové ovládání je navíc možné přizpůsobit, a to jak v samotném systému, tak i v různých aplikacích.
Apple ve své prezentaci ukazuje i možnost využívat dotykovou vrstvu k ovládání kreativních aplikací, např. k vytváření grafiky, anebo ke skládání hudby. Pro tyto účely Apple přepracoval pant počítače tak, aby lépe odolával chvění při dotýkání. Jelikož ale displej nelze otevřít do úhlu 180° (tedy na placato), pravděpodobně se nebude jednat o pohodlný způsob ovládání – v tomto budou mít tablety iPad jednoznačně lepší ergonomii.
Ještě lepší audio
MacBooky Pro patří dlouhodobě k nejlépe hrajícím počítačům na trhu a letošní modely tuto oblast posouvají ještě dál. Oba počítače jsou vybaveny šesti reproduktory, přičemž vestavěné woofery nabízí až o 50 procent hlubší basy než minulá generace. Výškové reproduktory mají zase dokonalejší směrovou charakteristiku, což oceníte zejména při poslechu prostorového audia Dolby Atmos.
Vylepšeny byly i mikrofony, které vůbec poprvé fungují se zavřeným víkem počítače – lze je tak používat i se zavřeným notebookem připojeným k externímu monitoru.
Stejné čipy, větší výdrž
Tak trochu zklamáním (byť předem očekávaným) je nasazení procesorů M5 Pro a M5 Max. Jedná se o stejné čipy, které pohání předchozí generaci MacBooků Pro, což znamená jediné – výkon letošních novinek bude navlas stejný jako u loňských modelů. Na trhu je sice základní čip M6, avšak v jeho případě Apple údajně výkonnější varianty Pro a Max nechystá – schovává si je do řady M7, která má přinést revoluční změny v oblasti AI.
Druhým dechem je však nutné dodat, že čipy M5 Pro a M5 Max jsou stále výkonné bestie, jejichž plný potenciál využije málokdo. Čip M5 Max může mít až 18 procesorových a 20 grafických jader, přičemž nechybí ani 16jádrový Neural Engine pro složité AI výpočty. Počítače jsou v základu nabízeny s 24 GB sdílené paměti a 1TB úložištěm, lze si ale nakonfigurovat až 128 GB paměti a 4TB SSD (pochopitelně za velmi tučný příplatek).
Portová výbava zůstala stejná jako loni – po obvodu obou MacBooků Pro najdete trojici Thunderbolt 5 portů, HDMI a slot na paměťovou kartu SDXC. Nabíjení je možné opět pohodlně realizovat skrze magnetický port MagSafe.
- 14″ MacBook Pro je vybaven 72,6Wh baterií, která má vydržet až 22 hodin při přehrávání streamovaného videa
- 16″ MacBook Pro je vybaven 100Wh baterií, která má vydržet až 24 hodin při přehrávání streamovaného videa
Ceny a dostupnost
Nové MacBooky Pro je možné předobjednat již dnes, do prodeje se dostanou 6. listopadu. Obě varianty budou k dispozici ve vesmírně černé nebo stříbrné barvě a v mnoha výbavových konfiguracích. Menší 14″ model s čipem M5 Pro, 24 GB sdílené paměti a 1TB úložištěm startuje na ceně 84 990 korun, 16″ varianta ve stejné konfiguraci přijde na 99 990 korun.
Příplatky za vyšší konfigurace jsou poměrně drastické. Pokud chcete nejvyšší konfiguraci 16″ MacBooku Pro s čipem M5 Max, 128 GB sdílené paměti a 16TB SSD, zaplatíte Applu 429 990 korun. Příplatek 4 500 korun za nanotexturu displeje je poté už pouze třešnička na dortu.