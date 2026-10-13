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Apple představil také nový HomePod mini. Má nové barvy, světelné efekty a vyšší cenu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 10. 15:40
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HomePod mini 2 v akci
  • Společnost Apple představila novou generaci kompaktního reproduktoru HomePod mini
  • Přidává efektní funkci Sound Glow a také pět nových barevných odstínů
  • Oficiální dostupnost v Česku je s otazníkem, cena stoupla na 149 dolarů, tedy asi 4 tisíce korun

Apple představil novou generaci chytrého reproduktoru HomePod mini. Hlavní novinkou je čip S10, který má pomoci s hlasovým ovládáním a funkcemi spojenými s umělou inteligencí. Apple současně obměnil barevnou nabídku a reproduktor zasadil do širší strategie chytré domácnosti, jejímž středobodem je nové zařízení HomeView.

Chytřejší Siri i ovládání domácnosti

Nový HomePod mini má v ekosystému Applu důležitou úlohu. Vedle přehrávání hudby slouží jako hlasové rozhraní pro ovládání kompatibilních zařízení a další funkce chytré domácnosti. Díky čipu S10 má být připraven na novou generaci hlasové asistentky Siri s funkcemi umělé inteligence.

Právě schopnější Siri je jedním z klíčových předpokladů, na kterých Apple staví svůj návrat do segmentu chytré domácnosti. Původní platforma HomeKit sice nabídla základ pro propojení různých zařízení, její rozvoj však dlouhodobě brzdily mimo jiné omezené schopnosti hlasového asistenta a komplikovanější spolupráce s příslušenstvím jiných výrobců.

K novinkám u 2. generace HomePodu mini patří také funkce Sound Glow, tedy vizuální prezentace přehrávané hudby. Zůstává rovněž možnost propojit HomePody mini a velké HomePody do uceleného stereo systému. Zajímavou novou funkcí je možnost spárovat dva malé reproduktory s libovolným Macem a používat je jako výchozí audio výstup.



Apple HomeView



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Pět barev a dostupnost na konci října

Nový HomePod mini bude k dispozici v pěti barevných variantách: růžové, bílé, zelené, modré a černé. Apple tak vedle hardwarových změn sází také na širší možnosti sladění reproduktoru s interiérem. Cena byla stanovena na 149 dolarů, tedy asi 4 tisíce korun. Jen pro srovnání, původní verze stála 129 dolarů, v Česku se prodávala od 3 690 korun.

Apple neoznámil oficiální dostupnost v České republice, pravděpodobně se bude opakovat situace jako u první generace, která se u nás rovněž prodávala přes neoficiální distribuci, například s britskou koncovkou do zásuvky.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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