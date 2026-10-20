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Apple podcenil zájem o iPhone Duo, zákazníkům začal omezovat objednávky

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 10. 20:00
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Možné využití ohebné skládačky Apple iPhone Duo
  • Gigant z Cupertina neodhadnul zájem o svou historicky první skládačku
  • Na několika klíčových trzích začal omezovat množství prodaných kusů na zákazníka
  • Podle Marka Gurmana měl předobjednávky odložit na později

Na skládačku s nakousnutým jablkem ve znaku se čekalo poměrně dlouho. Ačkoli Apple věděl, že iPhone Duo bude čelit velkým omezením v dodávkách kvůli problémům s výrobou, rozhodl se podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg zahájit předobjednávky na iPhone Duo již v pátek, místo aby počkal, až bude mít k dispozici větší množství kusů. Samotný Gurman označil toto rozhodnutí za „velkou chybu“, přičemž nynější rozhodnutí Applu mu částečně dává za pravdu.

Velká chyba od Applu, tvrdí uznávaný novinář

„Přejdu rovnou k jádru pudla: Apple zde udělal velkou chybu,“ uvedl Gurman ve svém pravidelném newsletteru. „Společnost věděla, že dojde k závažným omezením dodávek, ale přesto s uvedením na trh pokračovala, přičemž zjevně upřednostnila snahu uvést zařízení na trh již na začátku svého prvního fiskálního čtvrtletí před uspokojením poptávky. To zklame mnoho prvních zákazníků, kteří se na jeho koupi nejvíce těšili.“ Podle Gurmana Apple původně plánoval uvést iPhone Duo na trh nejprve pouze v USA a Číně a teprve později rozšířit prodej do dalších zemí, ale nakonec se společnost rozhodla spustit předobjednávky současně ve více než 70 zemích.

Méně než 30 minut po zahájení předobjednávek se odhadované termíny dodání iPhone Duo ve většině zemí posunuly na přibližně 25. ledna. Apple však obvykle slibuje méně a nakonec dodává dříve, než slibuje, takže doufejme, že u některých zákazníků se odhadované termíny dodání nakonec alespoň mírně posunou dopředu. Apple se proto nyní rozhodl k poměrně radikálnímu kroku, aby vzniklou situaci ukočíroval.



iPhone Duo v akci



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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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