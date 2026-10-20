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Apple o baterii iPhonu Duo neřekl vše. Teď ale chybějící údaje vypluly na povrch

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 20. 10. 9:00
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iPhone Duo v akci
  • iPhone Duo se pomalu blíží do prodeje a první šťastní zájemci se dočkají už tento pátek
  • Víme o něm takřka vše, ale typ baterie a její kapacita zůstávaly dlouhou dobu utajeny
  • To už ale neplatí, přes databázi EPREL jsme se dozvěděli zbývající neznámé veličiny

iPhone Duo se blíží mílovými kroky do prodeje a situace je taková, jak se několikrát předpokládalo. Dostupnost je špatná, výroba nestíhá a první várka byla rozebrána prakticky ihned. O první skládací telefon s nakousnutým jablíčkem ve znaku je zkrátka obrovský zájem navzdory tomu, že ne vše o něm bylo až doposud známé. Nyní se dozvídáme dodatečné informace o baterii a není s podivem, že se s nimi Apple při premiéře nepochlubil. Nebylo totiž čím.

Informace o baterii iPhonu Duo odhaleny

Apple sice o akumulátoru v novém iPhonu Duo při jeho premiéře mluvil, ale ani zdaleka neprozradil v tomto směru vše. Dozvěděli jsme se, že telefon obsahuje duální bateriový systém s jedním článkem v každé polovině konstrukce a také to, kolik iPhone Duo vydrží. Apple dokonce nabídl několik konkrétních scénářů běžného použití.

Matná nanotextura displeje iPhonu Duo
iPhone Duo

To, jakou má baterie kapacitu, její životnost nebo její typ, jsme se bohužel nedozvěděli. Nyní se ale tyto informace dostaly díky databázi EPREL ven a dočkali jsme se i několika dalších zajímavých faktů. EPREL je oficiální evropská databáze provozovaná Evropskou komisí, ve které musí být povinně zaregistrován každý přístroj s energetickým štítkem ještě před jeho uvedením na evropský trh.

Hardwarové parametry iPhone Duo

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 27, čipset: Apple A20 Pro, 2nm, hexa-core, 2× GHz high performance + 4× GHz, GPU: Apple GPU (7 jader), RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024/2048 GB, pam. karta:
Rozměry: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm (rozložený), 117,8 × 84,1 × 11,3 mm (složený), hmotnost: 254 mm, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

7,6", LTPO OLED, rozlišení: Super Retina, 1878 × 2670 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4 883 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, selfie kamera: 12 Mpx multi-aspect, f/2.2, AF, 4K video, HDR, Dolby Vision HDR

Cena: 54 990 Kč

Kompletní specifikace

Baterie iPhonu Duo v žádném ohledu nenadchne

Začneme kapacitou akumulátoru iPhonu Duo, která má k nadprůměru daleko a činí 4 883 mAh. To je o něco málo víc, než nabízí konkurenční Samsung Galaxy Fold 8 (4 800 mAh), a méně než Huawei Pura X Max s obdobnými rozměry (5 300 mAh). Skládačky s většími displeji, hlavně ty čínské, jsou pak zcela mimo tuto kategorii a nabízejí mnohdy velikost blížící se hranici 7 000 mAh.

Vzhledem k nižší kapacitě je pravděpodobné, že jde o lithium-iontovou baterii a že tedy Apple stále nepřesedlal na nový typ akumulátorů postavených na bázi křemíku a uhlíku. Co se týče životnosti, tak databáze odhaluje víceméně standardních 1 000 nabíjecích cyklů, než klesne kapacita pod 80 %. To by při každodenním nabíjení znamenalo výměnu po zhruba třech letech.



iPhone Duo v akci



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Výdrž nepřekvapí, odolnost ano

Štítek EPREL odhalil také výdrž, která byla určena na 51 hodin a 30 minut, což je o více než deset hodin horší než u iPhonu 18 Pro Max. iPhone Duo tedy bude pravděpodobně pouze jednodenní telefon a v tomto směru nelze čekat zázraky. Mechanická odolnost ale vypadá slibně a kromě klasiky v podobě krytí IP68 nabídne tato skládačka také solidní odolnost proti pádu.

Energetický štítek iPhonu Duo
Energetický štítek iPhonu Duo

V tomto ohledu získal iPhone Duo hodnocení B, tedy stejně jako iPhone 18 Pro Max. To je rozhodně dobrá zpráva a vypadá to, že tato novinka není z křehkého těsta. Stejnou známku jako nejnovější vlajkový model získala tato skládačka také co se týče opravitelnosti ohodnocené známkou C.

Iphone Duo Katalog
iPhone Duo
Výhodná cena od 1 835 Kč měsíčně
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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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