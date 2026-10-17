Chcete iPhone Duo? Nemáme. Apple se vyjádřil k mizerné dostupnosti

- iPhone Duo „trápí“ mimořádná poptávka, zákazníci se svých kusů možná letos vůbec nedočkají
- V Česku aktuálně sklouzává termín dodávek až do ledna 2027, bude nejspíš i hůř
Situace, kterou znají zákazníci každý rok jako přes kopírák, se opakuje i letos. Nový iPhone není k mání, skladové zásoby jsou hrubě nedostatečné a nadšení zákazníci musí čekat. Nyní je to ale něčím speciální: jednak se čeká na takřka revoluční iPhone Duo, první svého druhu. A pak také to, že nedostatek kusů odsouvá doručení až do hloubi roku 2027.
Předprodej iPhonu Duo začal
V pátek 16. října odstartoval předprodej iPhonu Duo po celém světě, Česko nevyjímaje. Novinka je na webu Applu i u tuzemských prodejců zalistovaná v obou barevných variantách a ve všech čtyřech paměťových konfiguracích. Cena tak osciluje od 55 do necelých 91 tisíc korun. Jediným háčkem je to, že telefon si de facto nemůžete koupit.
Skladové zásoby jsou tak nízké a počet kusů přidělených v rámci oficiální distribuce pro jednotlivé trh tak limitovaný, že v současnosti, jen jeden den po oficiálním startu předobjednávek, se předpokládané dodání platícím zákazníkům odhaduje na konec ledna. Na oficiálním e-shopu výrobce svítí aktuálně termín doručení „od 25. ledna“, a to bez ohledu na paměťovou konfiguraci. A bude hůř.
Do Vánoc bez šance…
Situace nebude o moc lepší ani u prodejců, ať už jde o Alzu, Datart nebo Mobil Pohotovost. Ty zatím lákají na předobjednávky a velmi zdrženlivě (ne)informují spotřebitele o reálném termínu doručení jejich případně objednávky. Všichni bez výjimky uvádí pouze oficiální start prodeje 23. října s možným doručením během následujícího víkendu.
Jakmile předprodej skončí a začne ostrý start, lze očekávat, že i tuzemští prodejci začnou možné dodání posouvat až na kalendářní rok 2027. Sen o skládacím iPhonu pod vánočním stromečkem se pro mnohé zákazníky rozplynul jako pára nad hrncem.
Apple: Poptávka je mimořádná
Nijak zvlášť nepomohlo ani vyjádření tiskového oddělení společnosti Apple, které zveřejnil list Financial Times či agentura Bloomberg. Apple totiž tvrdí, že poptávka po iPhonu Duo je naprosto mimořádná a plánuje doručit každý objednaný telefon. Co jiného má také výrobce v takto prekérní situaci říct…
„Poptávka po iPhonu Duo, našem prvním skládacím iPhonu, je doslova mimořádná. Usilovně pracujeme na tom, abychom tento revoluční nový produkt dostali zákazníkům do rukou co nejrychleji, a budeme i nadále přijímat objednávky online. […] Naše týmy se těší, až přivítají zákazníky v Apple Storech po celém světě, aby si mohli iPhone Duo i celou úžasnou řadu iPhone vyzkoušet na vlastní kůži.“
There are going to be stores that have more demo units than units for sale on day one. https://t.co/yK8WtiQ8cu
— Mark Gurman (@markgurman) October 16, 2026
S dostupností v samotných prodejnách Applu po celém světě tak úplně nesouhlasí insider Mark Gurman. Dle jeho informací by nemělo být žádný překvapením, že prodejny budou mít na pultech více testovacích vzorků pro návštěvníky, než reálných nerozbalených kusů připravených pro zákazníky.
Podobná situace by měla panovat i v Česku, kde Apple své oficiální obchody neprovozuje, nicméně licenčně spolupracuje s prodejci jako Alza, Mobil Pohotovost nebo iStyle na úrovni prémiových partnerů či resellerů. Na sociálních sítích se to mezitím rozhořelo rozčarování nespokojených zákazníků. Někteří údajně objednali do 10 minut od začátku předprodeje, přesto ale budou muset čekat na své dodávky minimálně měsíc, ne-li déle.
První skládací iPhone se tak Applu povedl přinejmenším v jednom ohledu: zájem o něj dalece překonal dostupné skladové zásoby. Pro zákazníky, kteří si chtěli novinku nadělit pod vánoční stromeček, je to ale jen slabá útěcha. Pokud se výrobci nepodaří výrazně navýšit dodávky, může se iPhone Duo stát jedním z těch dárků, na které se čeká déle než na samotné Vánoce. A zatímco Apple počítá objednávky, zákazníkům nezbývá než doufat, že se na ně dostane řada dříve než v příštím roce.