Nejen Joy-Cony! Nintendo Switch 2 bude podporovat externí myši

Druhý Switch podporuje připojení externí myši skrze USB

Prozradil to vývojář hry Nobunaga’s Ambition

Jestli se podpora týká také Bluetooth příslušenství není prozatím jasné

Během představení Nintenda Switch 2 jsme se o nové konzoli dozvěděli řadu užitečných a zajímavých informací, které jsme také načerpali při našich praktických zkušenostech, ať už ze samotné konzole či pro ni určených her. Přesto to vypadá, že druhý Switch má ještě nějaká tajemství, jenž vyplouvají na povrch teprve postupem času. Jedno z nich se týká optického senzoru, který je ukryt v Joy-Conech 2 a umožňuje je využívat jako klasikou myš. To přijde vhod v některých titulek, především pak v případě strategií.

Nintendo Switch 2 podporuje externí myši

Když konzole a některé hry počítají s využitím Joy-Conu 2 jako myši, šlo by ke konzoli připojit i externí myš? Na to poměrně překvapivě odpověděl vývojář společnosti Koei Tecmo, která pro Switch 2 aktuálně vyvíjí strategický titul z feudálního Japonska z názvem Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition. V rámci vývojářského deníčku potvrdil, že k Nintendu Switch 2 lze připojit externí myš skrze USB, přičemž konzole i hra budou tuto periferii registrovat a umožní vám skrze ní hru ovládat.

Ačkoli tuto skutečnost Nintendo oficiálně nepředstavilo, o až tak velké překvapení se nejedná. Ostatně stále ještě současná generace Nintenda Switch také podporuje připojení myši a klávesnice, nicméně v jeho případě tuto možnost využívá jen zlomek her, proto hráči neměli příliš potřebu sahat po externích periferiích.

Z toho se evidentně v japonské společnosti poučili a tentokrát dávají na hraní na konzoli skrze myš mnohem větší důraz. Díky podpoře ovládání kurzorem přímo v balení se také dá předpokládat, že vývojáři budou mnohem ochotnější optimalizovat své hry pro myš a klávesnici. Jedna otázka ovšem stále visí ve vzduchu.

I když ve videu je jasně patrné, že Nintendo podporuje připojení externích periferií skrze USB, netušíme, zda bude Switch 2 podporovat také externí periferie připojené skrze Bluetooth. Ačkoli se nabízí kladná odpověď, v případě Nintenda to nemusí být až tak jednoznačné – ostatně podpora pro připojení bezdrátových sluchátek přišla až přibližně čtyři roky po uvedení první generace na trh. Jestli tomu tak bude se nejspíše dozvíme až ve chvíli, kdy nám dorazí konzole na recenzi.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.