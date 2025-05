Nejen iOS 19! Velké designové novinky dostane i watchOS 12 systém Apple TV

Apple údajně plánuje výrazně proměnit design všech svých systémů

K změnám v iOS 19 se tak přidá také watchOS 12 a tvOS 19

Všechny aktualizace by měly přinést polotransparentní design

Společnost Apple letos plánuje velkou měrou hrábnout do svých operačních systémů, zejména co se týká designu. A kýžené novinky by se neměly promítnout jen do toho nejdůležitějšího – iOS 19 – ale i do dalších operačních systémů. Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg nyní odhalil, že velice zajímavé novinky dostanou i systémy watchOS 12 a tvOS 19.

watchOS 12 a tvOS 19 v novém

Potvrdit s jistotou nelze nic. Nicméně na konci března nezávisle na sobě informoval novinář Mark Gurman a lovec úniků Jon Prosser z kanálu Front Page Tech o očekávaných designových změnách připravované aktualizace iOS 19. Nová verze systému má být interně označovaná „Solarium“, její součástí prý bude nový tvar ikon a polotransparentní designové plochy přejaté z visionOS. Gurman později naznačil, že nový design by měl být sjednocen i pro iPadOS nebo macOS.

Also in Power On: Apple’s upcoming iOS, iPadOS and macOS interface overhaul will extend to tvOS, watchOS and visionOS. https://t.co/pHprjsJV74 — Mark Gurman (@markgurman) May 25, 2025

V novém newsletteru Power On však insider agentury Bloomberg přinesl informaci o tom, že do designového jazyka „à la skleník“ se má obléknout také systém hodinek Apple Watch a chytrého TV set-top boxu Apple TV.

„To znamená, že systémy tvOS a watchOS budou přepracovány tak, aby odpovídaly svým populárnějším sourozencům, zatímco systém visionOS se dočká určitých úprav – v prvcích , kde to dává smysl pro headset. Zatímco iOS 7 v roce 2013 byl vůbec největší vizuální změnou softwaru iPhonu, nejnovější přepracování bude mnohem citelnější,“ uvedl Gurman. Cíl je jasný – udělat obrovskou designovou změnu napříč platformami a navnadit zákazníky na podzimní salvu nových produktů nejen hardwarem, ale i softwarem.

Stále však není jisté, kolik v tuto chvíli podporovaných modelů nebude mít na nový iOS, watchOS nebo iPadOS nárok. Třeba v případě iOS 19 to vypadá, že aktualizaci obdrží všechny modely představené od roku 2019. Čili pokud používáte postarší iPhone XS, XS Max nebo oblíbený XR z roku 2018, nové iOS 19 pro vás nejspíš nebude. Na oficiální potvrzení si však budeme muset počkat na 9. června a konferenci WWDC 25, kde Apple oficiálně oznámí chystané softwarové novoty. Naše redakce bude přímo na místě, můžete se tak těšit na exkluzivní dojmy.

