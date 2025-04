iOS 19 už nebude fungovat na těchto iPhonech. Používáte některý z nich?

Spekuluje se o tom, že z podpory iOS 19 vypadne iPhone XR a XS

Nejstarším iPhone, na který iOS 19 nainstalujete, tak bude iPhone 11 z roku 2019

Zahraniční zpravodajské servery přinesly informaci o tom, jaké iPhony budou podporovat aktualizaci iOS 19, kterou Apple plánuje představit na červnové konferenci WWDC 25. Dle nových zjištění se předpokládaná podpora rozchází s tím, jak ji insideři nastiňovali v loňském roce. O nárok na aktualizaci by měly přijít hned 3 telefony.

Jaké iPhony dostanou iOS 19?

V prosinci přinesl francouzský magazín iPhoneSoft informaci o tom, že iOS 19 budou podporovat všechny iPhony, které již běží na iOS 18. To by znamenalo, že Apple rozšíří svou softwarovou podporu na 7 let (běžně hovoříme o 5–6 generacích iPhonů). Možná po vzoru androidových výrobců jako Samsung či Google…

Nové informace z anonymního zdroje ze sítě X však hovoří o nastolení klasických, předpokládaných pořádků. Jak zdroj cituje 9to5Mac, tak to vypadá, že podpora iOS 19 bude zajištěna pro iPhone 11 a novější, respektive iPhone SE 2. a 3. generace. Kompletní seznam telefonů, které mají dostat iOS 19:

iPhone 16 Pro (Max)

iPhone 16 a 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 15 a 15 Plus

iPhone 14 Pro (Max)

iPhone 14 a 14 Plus

iPhone 13 Pro (Max)

iPhone 13 a 13 mini

iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 12 a 12 mini

iPhone 11 Pro (Max)

iPhone 11

iPhone SE 3. generace (2022)

iPhone SE 2. generace (2020)

iPhone XS a XR ze hry

Nejstarším telefonem s iOS 19 by tak dle těchto informací měl být iPhone 11 z roku 2019, který původně přišel s iOS 13 a pohání jej již velmi „vousatý“ čipset Apple A13 Bionic. Naopak oproti loňskému roku vypadne z předpokládané podpory trojice telefonů iPhone XS, XS Max a XR, která byla na trh uvedena v září 2018.

Pokud některý z těchto telefonů stále aktivně používáte jako svůj hlavní mobil, nemusíte se bát, že by vám přestal fungovat. Pouze už nebudete dostávat nové funkce a vychytávky. Bezpečnostní aktualizace Apple zajišťuje i pro výrazně starší telefony, takže v tomto ohledu se bát nemusíte.

