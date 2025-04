Apple totálně překope iPadOS. Příští verze nabídne oblíbené funkce z Maců

V rámci chystané konference WWDC 25 má Apple kromě iOS 19 odhalit i zásadně předělaný systém pro tablety – iPadOS 19. Ten má přejmout některé funkce z desktopového systému macOS, výrobce se zaměří na produktivitu. Prý chce udělat z iPadOS zajímavou alternativu k macOS, kterou v těchto dnech stále není.

Spekulaci kolem přepracovaného iPadOS rozvířil ve svém nejnovějším newsletteru Power On novinář Mark Gurman. Podle jeho informací Apple buduje nový systém skoro od základů, přičemž hlavní fokus je prý kladen na produktivitu, multitasking, a dokonce i práci s okny.

„Kromě velkého úsilí o jednotnější design operačních systémů bude pravděpodobně velkým tématem nadcházející celosvětové vývojářské konference software pro iPad. […] Letošní aktualizace se prý zaměří na produktivitu, multitasking a správu oken aplikací – s cílem, aby zařízení fungovalo více jako Mac. Na to se čekalo dlouho, uživatelé iPadu prosili Apple, aby tablet udělal konkurenceschopnějším,“ tvrdí Gurman.

Also in Power On: Apple readies iPadOS 19 overhaul that will make the tablet’s software more like macOS. https://t.co/aqDboKbeUg

— Mark Gurman (@markgurman) April 13, 2025