Nástup „živého skla“: designér vysvětluje, jak se může proměnit iOS 26

Předpokládaný design iOS 26 zhodnotil i designér Sebastiaan de With

Podle něj se Apple vrátí o 10 let zpět, ale v dobrém slova smyslu

Zbaví se „plochého designu“ a nasadí místo něj „živé sklo“

Všechny oči technologického světa – hlavně fanoušků Applu – se upírají k pondělní konferenci WWDC 25, na které americká firma odhalí nové aktualizace svých operačních systémů. Napříč iOS, iPadOS i macOS má dojít k velkému redesignu, ačkoliv nikdo přesně netuší, jak by takový redesign mohl vypadat. Na svém blogu se o možném předpokládaném designu rozpovídal designér Sebastiaan de With.

iOS 26 pohledem designéra

De With, stejně jako spousta dalších, přirovnává očekávané novinky k 10. červnu 2013, kdy Apple představil iOS 7. Aktualizace, která totálně od základů překopala prakticky každý prvek v systému do tzv. plochého stylu. Přeneseně lze tuto změnu vnímat i jako vybočení z toho, co nastavil Steve Jobs. Pro spoustu odborníků, novinářů i uživatelů to byl šok. A podobný šok má teď způsobit iOS 26 (dříve označováno jako iOS 19).

Od plochého designu se teď Apple možná odvrátí. Design nového iOS má totiž vycházet z plastického rozhraní visionOS. „Klíčovým základním principem designového jazyka visionOS je to, že prvky jsou vždy složeny ze ‚skutečných‘ materiálů. Součástí rozhraní nejsou žádné ploché panely barev a tvarů,“ uvedl designér de With. S tím jsou spojené jak kruhové ikonky, o kterých se neustále spekuluje, tak i polopropustné prvky v systému. De With novému pojetí, které nejspíš Apple zvolí, říká „živé sklo“ (Living Glass).

Živé sklo

Ve svých návrzích často zmiňuje i fluidní spodní panel, který vystupuje z prostředí a umí se měnit v závislosti na aplikacích. Tento prvek již v minulosti označoval například insider Mark Gurman nebo youtubový kanál Front Page Tech jako „Tabview“ či „Tab Bar“. Podle de Witha bude i ten vyveden v jakémsi polotransparentním skleněném stylu.

Jde vlastně o to, že dolní lišta, která je již nyní dostupná v mnoha nativních aplikacích (App Store, Apple Music, Hodiny, Telefon a další), přestane být ukotvena u dolní hrany a bude tak nějak plout, dynamicky se měnit na vyhledávací panel nebo cokoliv dalšího, co je zrovna příhodné. „Ovládací prvky, jako je tento, se lépe hodí k tomu, aby se při posouvání ze svého podokna vynořily a mohly se podobně skrývat, aby neustále nezakrývaly obsah,“ glosuje de With.

Jak bude iOS 26 vypadat – a vlastně i další příbuzné systémy, jako je iPadOS nebo macOS – je však ve hvězdách a všichni vychází z více či méně věrohodných úniků. Realitu se dozvíme večer 9. června, kdy Apple novinky oficiálně odhalí. Naše redakce bude přímo na místě, v sídle společnosti, a přineseme exkluzivní info o představených novinkách.

