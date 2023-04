Nákupní rádce: Xiaomi 13 Lite vs. Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13 Pro

Řada Xiaomi 13 aktuálně nabízí tři modely: základní, 13 Pro a 13 Lite

Od sebe je odlišuje výbava, cena a ve finále i to, na jaké zákazníky cílí

Pomůžeme vám rozhodnout, který z telefonů je pro vás tím nejlepším

Než čínské Xiaomi pošle na trh mýtickou Ultru, bude řada 13 obsahovat tyto tři smartphony: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 13 Lite. V každém případě jde o to nejlepší, co Xiaomi aktuálně má v nabídce. Záleží ale na tom, jestli jste náročnější zákazník, anebo jste ochotni prominout pár kompromisů výměnou za lepší výbavu než u konkurence.

Xiaomi 13: výbava a specifikace

Základní model, ze kterého vychází oba výše zmínění sourozenci. Xiaomi 13 sází hlavně na své relativně kompaktní rozměry. Za zmínku stojí i jeho výkon, fotoaparát a taktéž celkem velká baterie (s ohledem na rozměry). Nejlépe poslouží fanouškům menších zařízení, kteří ale nechtějí spoléhat na kompromisy ve výbavě.

Hardwarové parametry Xiaomi 13 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core,1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,8 × 71,5 × 8,0 - 8,1 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,36", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.0 75mm, 1/3.75", 1.0µm, PDAF, OIS, 3,2× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06", 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 11 990 Kč Kompletní specifikace

Xiaomi 13 nabízí hliníkové tělo se skleněnými zády, na přední straně malý 6,36″ displej typu AMOLED s frekvencí 120 Hz, rozlišením Full HD+, HDR10+ a svítivostí až 1 900 nitů. Uvnitř je Android 13 s MIUI 14, čipová sada Snapdragon 8 Gen 2 a 4500mAh baterie s 67W nabíjením kabelem, respektive 50W nabíjením na Qi podložce. Fotoaparáty má Xiaomi 13 tři: 50Mpx hlavní s OIS, 10Mpx s 3,2× zoomem bez ztráty kvality a 12Mpx širokoúhlý se záběrem 120°.

Xiaomi 13 Lite: výbava a specifikace

Model Xiaomi 13 Lite cílí na mnohem méně náročné zákazníky. V jednoduchosti lze říct, že je to pořád vlajkový model, ale o jednu úroveň pod výše zmíněnou základní verzí. Specifikace má vždy částečně osekané, stojí ale o polovinu méně než výchozí model. A to už je rozdíl, který u mnoha zákazníků může hrát důležitou roli.

Hardwarové parametry Xiaomi 13 Lite Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, octa-core, 1× 2,4 GHz Cortex-A710 + 3× 2,36 GHz Cortex-A710 + 4× 1,8 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 644, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 72,7 × 7,2 mm, hmotnost: 171 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.8µm, Full HD video, HDR Cena: 11 990 Kč Kompletní specifikace

Materiály nahrazuje plast a sklo na zádech, displej je větší s 6,55″ úhlopříčkou, jde o lehce odlišný AMOLOED s HDR10+, Full HD+ rozlišením, 120Hz frekvencí a svítivostí jen 1 000 nitů. Pod kapotou tepe čipset Snapdragon 7 Gen 1 a baterie je stejná (4 500 mAh, 67W nabíjení), avšak neumí bezdrátové nabíjení. Fotoaparáty má také tři: 50Mpx hlavní bez OIS, 8Mpx širokoúhlý s úhlem 119° a nakonec 2Mpx makro.

Xiaomi 13 Pro: výbava a specifikace

Vrcholným provedením je aktuálně model Xiaomi 13 Pro. Ten zaujme všechny zákazníky, kteří chtějí to nejlepší a neohlíží se na peníze. Nekompromisní výbavu nejlépe symbolizuje displej: 6,73″ LTPO AMOLED zobrazovač s Quad HD+ rozlišením, 120Hz dynamickou frekvencí a svítivostí až 1 900 nitů.

Hardwarové parametry Xiaomi 13 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core,1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,9 × 74,6 × 8,4 - 8,7 mm, hmotnost: 210 g nebo 229 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,73", AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3200 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4820 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50,3 Mpx, f/1.9, 23mm, 1.0", 1.6µm, Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 75mm, PDAF (10cm - ∞), 3,2× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 14mm, 115˚, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, Full HD video, HDR, panorama Cena: 31 490 Kč Kompletní specifikace

Dále tu máme tělo z hliníku a záda z odolné keramiky. Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu, dostatek šťávy zase velká 4820mAh baterie s podporou 120W nabíjení drátem a 50W nabíjení bezdrátově. Fotovýbava sestává ze tří 50Mpx snímačů: hlavní s laserovým autofokusem a OIS, teleobjektiv s 3,2× optickým přiblížením a širokoúhlý s úhlem záběru 115°.

Kdo má nejlepší displej?

Srovnání všech tří modelů jsme se rozhodli pro zpřehlednění rozdělit do tří sektorů: displej, fotoaparát a baterie-výdrž, což jsou z dlouhodobých průzkumů nejdůležitější aspekty u dnešních smartphonů. A začneme rovnou displejem.

Z hlediska praktického testování má technologicky nejvyspělejší displej model Xiaomi 13 Pro – LTPO technologie, vysoké rozlišení a dokonce i nejkvalitnější krytí Gorilla Glass Victus. Někomu by ale nemusely sedět zahnuté strany – takový typický manýr vlajkových superphonů.

Pro jistou sortu zákazníků bude představovat problém i velikost 6,73″ panelu u 13 Pro. Na opačném konci spektra se pohybuje Xiaomi 13 se svým o poznání menším a plochým zobrazovače s úhlopříčkou 6,36″. Nutno poznamenat, že všechny tři mobily mají průstřel – 13 a 13 Pro maličký kruhový, 13 Lite podlouhlý, tzv. pilulku.

Rád bych v tomto bloku zmínil také tělesnou konstituci, která má společně s displejem velký podíl na celkové ergonomii. Zde totiž vede 13 Lite, který váží pouze 171 gramů (oproti 185 gramům u Xiaomi 13 a 229 gramům u 13 Pro). Oba dražší kousky disponují odolností IP68, lacinější Lite dostal pouze IP53.

Kdo má nejlepší fotoaparát?

Všechny modely Xiaomi 13 mají na zádech ve vystouplém modulu trojlístek fotoaparátů. Tady lze nejlépe doporučit zlatou střední cestu – Xiaomi 13, které má jak velmi schopný hlavní 50Mpx snímač, tak i užitečný přibližovací fotoaparát s 3,2× bezztrátovým zoomem.

Skutečným ostrostřelcem je v tomto ohledu Xiaomi 13 Pro, který svou fotovýbavou strčí do kapsy i svého menšího soudruha. Xiaomi 13 i 13 Pro mají ještě oproti levnějšímu z tria optiku od společnosti Leica a schopnost natáčet videa až v rozlišení 8K při 24 fps. Tady je prostě vidět, že kdo víc zaplatí, ten lépe fotí.

Xiaomi 13 Lite vede ale v trochu jiné soutěži. Má totiž ze všech nejkvalitnější sestavu předních fotoaparátů. Zatímco dražší kousky se omezují pouze na jedinou 32Mpx selfie kamerku, Lite disponuje vylepšeným 32Mpx fotoaparátem se záběrem 100° a ještě sekundární 8Mpx kamerkou pro práci s bokeh efektem.

Kdo má nejlepší baterii?

Z hlediska baterie jsou zajímavější reálné zkušenosti, než suchá čísla a tabulkové kapacity jednotlivých akumulátorů. Reálnou výdrž bude mít s největší pravděpodobností nejlepší Xiaomi 13 Lite, který má průměrně velkou baterii i displej a také nejúspornější procesor z celé trojice. Bohužel ale nedisponuje oblíbeným bezdrátovým nabíjením.

To umí Xiaomi 13 s již uvedeným výkonem 50 W (a navrch 10W reverzní bezdrátové nabíjení ze zad). Pakliže vás ale více než reálná výdrž zajímá nabíjení, zamiřte do vyšší cenových vod za Xiaomi 13 Pro. Výkonem 120W nabijete telefon z 1 do 100 % za necelou půlhodinu. To je opravdu úctyhodný nabíjecí výkon, jeden z těch nejvyšších v sektoru vlajkových lodí.