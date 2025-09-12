TOPlist

Nákup hodinek nebo sluchátek můžete odložit. Apple zpřístupní nové funkce i na starších modelech

Jakub Karásek
12. 9. 16:30
0
Apple Watch Series 11 na lifestylové fotografii
  • Apple v tomto týdnu představil nové hodinky a sluchátka se spoustou nových funkcí
  • Pozitivní je, že kvůli těmto funkcím si nemusíte nutně kupovat nejnovější modely, Apple je totiž zpřístupní i na minulých generacích

Zaujaly vás nové funkce, které Apple přidal do čerstvě představených hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods? Nemusíte hned předobjednávat nejnovější modely, jelikož vybrané funkce Apple zpřístupní i na starších modelech.

Oznámení o hypertenzi na starších hodinkách

jsme psali, že starší modely Apple Watch se dočkají funkce Spánkové skóre, tím však výčet novinek nekončí. Pokud jste si chtěli koupit nové Apple Watch Series 11 jen kvůli funkci Oznámení o hypertenzi, tak vás možná potěší, že tato novinka není exkluzivní pro nové hodinky – s příchodem watchOS 26 se dostane i na starší modely, konkrétně na Apple Watch Series 9/10 a Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 11

Apple tuto informaci schovává na stránce o Apple Watch Series 11 v poznámce pod čarou. Zde je rovněž uvedeno, že tuto funkci zatím prověřuje americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), přičemž její povolení a zpřístupnění na starších modelech hodinek se očekává ještě v tomto měsíci.

Funkce oznámení o hypertenzi na Apple Watch je navržena jako nástroj pro včasné odhalení rizika vysokého krevního tlaku, což je jeden z nejčastějších a zároveň nejzákeřnějších zdravotních problémů, neboť často probíhá bez příznaků. Hodinky pomocí optického snímače pasivně analyzují reakci cév na srdeční tep a v rámci 30denního období hledají opakované vzorce, které by mohly hypertenzi naznačovat.

Živé překlady pro starší sluchátka

Apple v tomto týdnu rovněž představil sluchátka AirPods Pro 3, přičemž jednou z jejich novinek je možnost překládat v reálném čase mluvený text. I v tomto případě není funkce exkluzivní pouze pro nová sluchátka, ale mohou si ji vychutnat i majitelé starších modelů, konkrétně AirPods 4 s ANC a AirPods Pro 2.

Apple AirPods Pro 3 poslouží jako osobní překladač, čeština bohužel podporovaná není
Apple AirPods Pro 3 poslouží jako osobní překladač, čeština bohužel podporovaná není

Pro používání této funkce je zapotřebí splnit několik požadavků – mít na sluchátkách nainstalovaný nejnovější firmware, a na iPhonu s podporou Apple Intelligence nejnovější verzi iOS (26). Posledním, ale pro nás dost zásadním požadavkem, je nevyskytovat se na území Evropské unie, potažmo nemít evropský Apple účet. Tak nějak jsme tušili, že s češtinou si živé překlady neporadí, ovšem jak se v tomto týdnu ukázalo, tato funkce nebude na území EU vůbec dostupná – pravděpodobně kvůli přísnější evropské legislativě.

Tlumočník ve sluchátkách bude zpočátku hovořit anglicky, francouzsky, německy, portugalsky a španělsky, do konce roku má přibýt ještě italština, japonština, korejština a zjednodušená čínština. Zda se někdy dočkáme zprovoznění této funkce na území EU, a zda někdy do seznamu jazyků přibyde i čeština, je zatím ve hvězdách.

Kapitoly článku